Aspace Soria lanza una nueva edición de su Campamento Urbano Inclusivo con cuatro turnos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El verano ya empieza a tomar forma en la Asociación de Parálisis Cerebral Aspace Soria, que volverá a celebrar su Campamento Urbano Inclusivo. Uuna propuesta que alcanza este año su sexta edición y que se ha convertido en un referente de convivencia, ocio y participación para niños y jóvenes con y sin discapacidad.

Dirigido a participantes de entre 6 y 20 años, el campamento se desarrollará en el Centro Cívico Bécquer y contará con profesionales especializados en atención a la diversidad, garantizando un entorno seguro, accesible y adaptado a las necesidades de cada persona.

Durante las distintas quincenas, los asistentes disfrutarán de actividades lúdicas, juegos, talleres y dinámicas pensadas para compartir experiencias, fomentar la autonomía y, sobre todo, disfrutar del verano en un ambiente inclusivo y enriquecedor.

El programa se organizará en cuatro turnos:

·Del 6 al 17 de julio

· Del 20 al 31 de julio

Del 3 al 14 de agosto

Del 17 al 28 de agosto

El horario es de 9.00 a 14.15 pero se puede solicitar más tiempo con una causa justificada.

Las inscripciones podrán realizarse a partir del 25 de mayo a las 8.00 horas, exclusivamente a través de WhatsApp en el número 691 783 037. La confirmación de plazas se efectuará el 29 de mayo.

El coste del campamento será de 200 euros para usuarios de ASPACE Soria y de 250 euros para no usuarios de Aspace.

Con iniciativas como esta, Aspace Soria continúa apostando por espacios donde la inclusión no solo se trabaja, sino que se vive cada día, creando oportunidades de encuentro, amistad y diversión para todos. "Porque el mejor verano es aquel en el que todos tienen cabida".