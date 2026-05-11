El Torrezno de Soria crea escuela en Guadalajara

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Hay alimentos con nombre propio que trascienden fronteras y el Torrezno de Soria es uno de ellos. Una prueba se ha visto este lunes en la sesión celebrada con alumnos de hostelería en Guadalajara. El chef Juan Carlos Benito les ha enseñado a hacer el mejor snack, y también las posibilidades de la panceta soriana en elaboraciones más complejas.

El Torrezno de Soria ha sido el protagonista gastronómico este lunes en Guadalajara gracias a un Show Cooking donde se ha presentado la forma perfecta de cocinar y realizar un buen Torrezno de Soria y cómo incluirlo en distintos platos y maridajes.

El acto tuvo lugar en la Escuela de Hostelería del CIFP Guadalajara de la capital de la provincia a la que acudieron cuarenta futuros hosteleros. Allí se encontraron con los secretos de esta delicatesen del cerdo. El cocinero soriano Juan Carlos Benito de Grumer Formación, uno de los maestros de cocina con mayor conocimiento en el Torrezno de Soria como lo ha demostrado en varias ediciones de Madrid Fusión, fue el encargo de mostrar a los estudiantes de hostelería guadalajareños cuál es la forma más correcta de elaborar el producto y preparó hasta siete diferentes platos.

Desde el tradicional Torrezno de Soria, a las almitas de torreznos o también denominadas virutas de matanza, a platos más sofisticados como un Tataki de Torrezno de Soria con higo y rúcula; un torrezno confitado con crema de yuzu y su corteza, un carpacho de panceta con mojo de Tajin y lascas de parmesano, una desestructuración del Torrezno en Copa, una vichyssoise de Torrezno de Soria con aceite de cítricos y uno de sus platos más alabados: la deconstrucción del Torrezno que Juan Carlos Benito denomina Torrezno 2.0.

Siete formas diferentes de trabajar en la cocina este clásico y tradicional producto soriano que cada día conquista más mesas y paladares. Después, se realizó una degustación y un breve coloquio entre los asistentes sobre este producto: virtudes, técnicas de cocinado, posibles transformaciones innovadoras y su valor nutritivo. Una forma de poner en valor un producto que siempre ha estado en la tradición gastronómica castellana y leonesa y que hoy se cuela, por méritos propios, en las cartas de grandes restaurantes.

Los objetivos de esta masterclass es que los alumnos de hostelería y futuros restauradores y hosteleros descubran el potencial gastronómico del Torrezno de Soria y que conozcan qué hay detrás de la IGP que lo ampara, fundamentalmente, el compromiso de un grupo de empresas cárnicas sorianas con su historia, su cultura y su tierra a través de un producto gastronómico.

Torrezno de Soria suele hacer este tipo de acciones con gran éxito para dar a conocer uno de los grandes embajadores de la cocina castellana y leonesa y soriana. Un producto que, poco a poco, se está abriendo las puertas de los mejores restaurantes de España y convirtiéndose, no sólo en un aperitivo selecto sino en un ingrediente más en la alta cocina española.