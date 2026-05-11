Vuelven los avisos por tormenta a Soria: la Aemet pone el martes en nivel amarillo

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Más agua. Mayo sigue trayendo lluvias y tormentas bajo el brazo y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pone una vez más en aviso amarillo a la provincia de Soria este martes, 12 de mayo. Será doble, tanto por la cantidad de precipitaciones como por poder producirse de forma un tanto tempestuosa.

Los avisos afectan a toda la provincia. Comienzan a las 12.00 horas y se prolongarán hasta las 20.00 horas para dar paso a una noche de lluvias más suaves y a un miércoles nublado pero con muy poca agua.

Por un lado, el aviso amarillo de la Aemet por lluvia marca precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. Por otro, el de tormentas señala que pueden ir acompañadas de "granizo y rachas muy fuertes".

Las temperaturas serán muy similares a las de este lunes, con máximas en torno a los 15 grados aunque variarán por zonas; y mínimas un poco más suaves, por ejemplo de seis grados en Soria capital. Lo que sí se dejará sentir un poco más es el viento, que comenzará el martes soplando del suroeste para rolar al noroeste.

Para el resto de la semana se esperan muchos menos chubascos aunque el cielo estará nuboso, con algún claro de sol sobre todo el jueves y el domingo. En un principio no aparecen rayos más allá de este martes en las previsiones de la Aemet.

Las temperaturas se mantendrán estables con el sábado como día más frío y el domingo como más cálido aunque siempre en una horquilla que no llega a los 20 grados y no bajará de los 13. La cota de nieve sólo debería bajar de las cumbres el viernes (1.600 metros) y el sábado (1.500 metros) aunque sin afectar a la mayor parte de la provincia de Soria.