Las tormentas en Soria, 'mucho ruido' y poca lluvia

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

El aviso por tormentas y fuertes lluvias en la provincia de Soria para este jueves ha transcurrido con episodios de rayos, truenos y lluvia, pero con pocos litros por metro cuadrado en las estaciones automáticas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Obviamente no hay una en cada pueblo y en algunos lugares las cifras han podido ser superiores, pero con los datos disponibles a las 20.00 horas iba liderando Arcos de Jalón con 4,6 litros por metro cuadrado, que no es una cifra especialmente elevada.

No obstante hay que tener en cuenta que no todas las estaciones se actualizan al mismo tiempo. Por ejemplo, el dato de Morón de Almazán era todavía el de las 14.00 horas (0,4 litros por metro cuadrado) mientras que en El Burgo de Osma ya se recogía el de las 19.00 horas (2 litros por metro cuadrado y ya no estaba lloviendo).

Soria capital, uno de los datos más actualizados, registraba sólo otros 2 litros por metro cuadrado tras un chaparrón a primera hora de la tarde. Un poco más, 2,6, marcaba Ólvega; y 2,8 Ucero dentro de las estaciones de la Aemet reseñables. En el resto, valores todavía inferiores.

Los avisos de la Aemet están activos hasta las 22.00 horas de este jueves y por tanto aún se podrían incrementar. No obstante varios modelos de predicción apuntan que lo grueso de los chubascos ya ha pasado por Soria y la tendencia es que la provincia vaya despejándose conforme caiga la noche.

Las tormentas pueden volver a la provincia en la tarde de este viernes y en la del sábado, según recogen las previsiones del tiempo de la Aemet. No obstante a última hora de este jueves no llegaban a activarse los avisos, por lo que probablemente sean chubascos dispersos y no muy fuertes.