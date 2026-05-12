National Geographic señala el pueblo de Soria donde un restaurante convirtió la matanza en uno de los grandes reclamos de Castilla y León

El Burgo de Osma combina patrimonio medieval y gastronomía tradicional en uno de los destinos más visitados de la provincia de Soria.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

No todos los pueblos consiguen transformar una tradición rural en un fenómeno turístico. El Burgo de Osma sí. La villa soriana lleva décadas siendo uno de los grandes orgullos patrimoniales y gastronómicos de la provincia. Su imponente catedral, su aire medieval y sus históricas jornadas de la matanza han convertido este rincón de Castilla y León en una parada obligatoria tanto para muchos castellanos y leoneses como para viajeros llegados de toda España.

National Geographic definía este enclave como «uno de los destinos más sabrosos de la provincia» y atribuía buena parte de esa fama al histórico restaurante Virrey Palafox y a sus célebres jornadas de la matanza. Una celebración que comenzó en 1974 y que hoy mueve a miles de visitantes cada temporada. Todo un fenómeno gastronómico nacido de algo tan sencillo (y tan castellano) como aprovechar el cerdo hasta los andares.

El Burgo de Osma, villa histórica de Soria, se ha convertido en uno de los grandes epicentros gastronómicos de la matanza tradicional del cerdo, con más de 50 años de celebración popular.Getty Images

El Burgo de Osma y la tradición de la matanza que sigue llenando mesas

Según recoge National Geographic, «todos los fines de semana, desde enero hasta abril, se celebra este ritual enfocado al conocimiento de esta tradición». Una cita que ha elevado la cocina tradicional castellana a categoría de experiencia cultural.

Lo que empezó como un homenaje a las antiguas reuniones familiares alrededor de la matanza terminó convirtiéndose en un acontecimiento gastronómico de enorme prestigio. Porque aquí no se viene solo a comer. Se viene a entender una forma de vida.

Durante generaciones, la matanza fue el gran seguro alimentario de muchas familias rurales. El cerdo garantizaba provisiones para todo el año y alrededor de él se organizaban jornadas enteras de trabajo colectivo, recetas heredadas y reuniones sociales. En El Burgo de Osma, esa memoria sigue viva entre cazuelas humeantes y mesas interminables.

Matanza del cerdo en El Burgo de Osma.-MARÍA FERRER

El restaurante se ha convertido en una auténtica institución culinaria y en el gran responsable de que la matanza haya pasado de costumbre popular a reclamo turístico de primer nivel.

El menú que sirven durante estas jornadas impresiona incluso antes del primer bocado. Más de veinte platos desfilan por la mesa reivindicando la cocina castellana sin complejos: morcilla, torreznos, chorizos, costillas, lomos, sopas tradicionales y recetas históricas elaboradas como hace décadas.

El comedor del Virrey Palafox se llena cada fin de semana de invierno con amantes del buen comer dispuestos a vivir la #CerdoExperiencia completa.MARIO TEJEDOR

National Geographic explica que todavía existen vecinos que «compran la carne del cerdo y, en su propia casa, elaboran todo tipo de embutidos y elaboraciones entorno al cerdo».

Muy cerca del restaurante, además, el viajero descubre otro de los iconos culinarios de la zona: los torreznos sorianos. National Geographic señala que en el Mesón Círculo sirven «uno de los mejores torreznos del mundo». Crujientes por fuera, melosos por dentro y convertidos ya en símbolo gastronómico de toda la provincia.

El torrezno de Soria, producto icónico que ha inspirado creaciones como la premiada Costrada Salada del Virrey PalafoxGetty Images

Quien llega atraído por la matanza acaba descubriendo también el Parque Natural del Cañón del Río Lobos, las bodegas cercanas, los asadores tradicionales y la monumentalidad inesperada de una localidad pequeña pero imponente.