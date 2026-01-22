Las 22 recetas de cerdo que puedes probar en este pueblo de Soria durante las Jornadas de la Matanza: saborazo tras saborazo

El comedor del Virrey Palafox se llena cada fin de semana de invierno con amantes del buen comer dispuestos a vivir la #CerdoExperiencia completa.MARIO TEJEDOR

Si vas a las Jornadas de la Matanza 2026 vas a comer. Y mucho. Durante más de 45 años, este ritual gastronómico en El Burgo de Osma, ha convocado a miles para disfrutar de un banquete que no se parece a nada que conozcas: un menú de 22 platos donde el cerdo es protagonista absoluto, el vino Ribera del Duero acompaña cada paso y la cocina tradicional se cruza con toques cuidados de nueva cocina.

Una entrada que despierta todos los sentidos

La primera tanda de platos llega casi sin respiro pero con una coherencia absoluta: aquí cada cosa que pruebas tiene peso propio. Empiezas con jamón ibérico y sigues con lomo ibérico firme y jugoso. El chorizo frito de matanza te saluda con su pimentón picante y, justo después, unos torreznos del alma de Soria que crujen con una insolencia deliciosa, como si te susurraran que esto solo es el principio.

Hay costillas en aceite hechas con técnica, morcilla de arroz con ese dulzor oscuro que no empalaga, y un pastel de hongos y verduras que limpia el paladar entre tanta intensidad. El pulled pork aparece deshilachado pero lleno de sabor profundo; ensalada de lomo escabechado refresca; y luego vienen contrastes todavía más intensos como rabos estofados, oreja en salsa brava que pide pan, manitas guisadas tiernas y, para recordarte que estás en casa, albóndigas de la abuela con esa textura que parece memoria hecha plato.

Elegir entre fuerza y fondo

A mitad de menú, puedes elegir entre alubias pintas del Burgo (potentes y tradicionales) o un caldo de parturienta, para abrir bocas antes de lo que viene.

Un sorbete de limón al Cava llega como un respiro cítrico antes de las joyas principales: el cochinillo asado, piel crujiente, carne que se desprende con suavidad; la carrillera guisada con verduritas; y las costillas asadas a la miel, que combinan dulzor y fuerza.

El cierre más dulce y clásico

Cuando crees que ya no puedes más, aún te esperan los postres: dulces tradicionales que abrazan recuerdos familiares, cochinitos de hojaldre, un helado especial que limpia el paladar, el postre de manzana soriana "Livinda" (esa manzana ácida y perfumada) y hasta naranja natural para quien quiere terminar ligero.

Y, como corresponde, una copa de Ribera del Duero, cerveza, café o infusión y, si te queda espacio en el alma, uno de los licores que sirven al final.