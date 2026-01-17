Heraldo-Diario de Soria

Jornadas de la Matanza del Virrey 2026 en fotos

Carmelo Aunión da el pistoletazo de salida a unas jornadas repletas de asistentes. Toni Grande, 'Selu' Gómez Miranda y la Cabaña Real de Carreteros fueron nombrados matanceros de honor

Los comensales disfrutaron de un menú de 22 platos

Los comensales disfrutaron de un menú de 22 platos

Mario Tejedor
Soria

Las Jornadas de la Matanza 2026 arrancan una edición muy especial que reafirma su compromiso con la tradición, el producto y la difusión de la cultura gastronómica.

Cada sábado comenzando por esta jornada inaugural, se representará la matanza tradicional en la plaza frente a la estación de autobuses para posteriormente degustar un menú de 22 platos centrados en el cerdo.

El Burgo de Osma celebra una auténtica cerdo experiencia

El Burgo de Osma celebra una auténtica cerdo experiencia

Jornadas de la Matanza del Virrey

