La distracción al volante aparece como causa del 71% de los accidentes mortales en Soria

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Las distracciones al volante son el primer factor concurrente en los siniestros mortales de tráfico. Desde el 1 de enero 2025 hasta el 30 abril de 2026 se han producido en la provincia siete accidentes con víctimas mortales, con el lamentable resultado de otras tantas personas fallecidas. Durante este periodo de tiempo, la conducción distraída o desatendida y/o cansancio o sueño aparece como causa en cinco accidentes mortales, un 71% del total, en los cuales fallecieron cinco personas.

El uso del teléfono móvil o de otros dispositivos visuales se ha convertido en un verdadero problema cuando se quiere compaginar con la conducción y constituye una constante en las carreteras desde hace años. Para luchar contra ello, desde la Jefatura Provincial de Tráfico, a través de los agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil y de los agentes de aquellas policías locales que quieran sumarse, pone en marcha una nueva campaña específica de vigilancia que durará hasta el próximo domingo 17 de mayo y que, en esta ocasión, estará centrada específicamente en las distracciones al volante en las carreteras de la provincia de Soria.

Este tipo de campañas siguen siendo imprescindibles para concienciar sobre los riesgos que implica la conducción distraída o desatenta, según informaron desde la Subdelegación del Gobierno.

A pesar de las constantes campañas informando sobre los riesgos del uso de teléfonos móviles y otros dispositivos en la conducción, la evidencia de que la concienciación total todavía está lejos de conseguirse lo ponen de manifiesto las multas que impone la Dirección General de Tráfico por esta infracción.

A lo largo del año pasado, en Soria se formalizaron 458 denuncias por uso de teléfono móvil y otras 78 por el de dispositivos visuales incompatibles con la atención permanente a la conducción. Y en lo que va de 2026 han sido ya 102 por el empleo del móvil y 24 de otros dispositivos visuales. En total, más de 662 sanciones relacionadas con la distracción.

La conducción distraída es un fenómeno frecuente que ocurre cuando se desvía la atención de las tareas necesarias para conducir y al mismo tiempo se realizan otras actividades ajenas a la propia conducción, desviando la mirada de la carretera durante algunos segundos.

Cuanto mayor sea la velocidad del propio vehículo o del resto de vehículos, el margen de reacción del conductor es menor frente a los imprevistos. Distracción y velocidad se convierten así en un binomio que aumenta muy significativamente los niveles de riesgo de colisión así como sus consecuencias, recuerda la Subdelegación.

El uso de dispositivos electrónicos, en sus diversas funcionalidades, está reconocido en diversos estudios como una de las distracciones más habituales con severas consecuencias para la conducción atenta, pues es una de las distracciones que origina perturbaciones en casi todas las capacidades necesarias para conducir a la vez, es decir, cognitiva, visual, manual, auditiva, etc.

Los teléfonos manos libres, los únicos permitidos, son menos peligrosos que los otros, pero no disminuyen todos los riesgos, aumentando los tiempos de reacción y no percibiendo toda la información del entorno del tráfico, indican desde la Subdelegación del Gobierno, que recuerda recomendaciones como programar emisoras de radio y CD antes de comenzar el viaje, y si se viaja con GPS, programar la ruta a recorrer antes de comenzar la conducción. Hay que desconectar el móvil sin manos libres mientras se conduce, y usarlo solamente para emergencias y con el coche parado fuera de la calzada.

No obstante, existen otras distracciones clásicas, como encender o apagar un cigarrillo, que se tarda una media de cuatro segundos, «lo que resulta que a una velocidad de 100 km/h, el vehículo recorre 113 metros sin control».