La mejora de la seguridad en el cruce de Cabrejas del Pinar, adjudicada por 1,2 millones de euros

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Avance en la seguridad vial en la provincia de Soria. Los trabajos para modificar el cruce de Cabrejas del Pinar en la N-234 ya están adjudicados. El Gobierno invertirá 1,2 millones de euros en una glorieta partida destinada a evitar la siniestralidad tanto en este tramo de la Soria-Burgos por la N-234 como en el acceso al pueblo y al polígono industrial La Nava.

La Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP) ha publicado este martes la adjudicación del contrato de obras para mejorar la intersección situada en el kilómetro 385,060 de la carretera N-234, de Sagunto a Burgos, en el término municipal de Cabrejas del Pinar. La actuación, promovida por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a través de la Dirección General de Carreteras, ha sido adjudicada por 1.174.972 euros a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Padecasa Obras y Servicios, S.A. y Hormisoria, S.L.

La obra permitirá actuar en uno de los accesos principales a Cabrejas del Pinar y en un punto relevante de la N-234, eje de comunicación entre Soria y Burgos. El contrato tiene un plazo de ejecución de 18 meses y prevé la construcción de una glorieta partida, una solución que ordenará los giros y facilitará las incorporaciones y salidas desde la carretera nacional.

El objetivo principal de la intervención es mejorar la seguridad vial en una intersección que actualmente presenta forma de T. El cruce dispone de carriles centrales para giro a la izquierda, pero no cuenta actualmente con carriles de aceleración ni de deceleración. Esta configuración reduce el margen de seguridad en las maniobras de entrada y salida, en especial en un tramo que registra tráfico pesado y que también sirve de acceso al entorno del polígono industrial La Nava.

El proyecto mantendrá la continuidad del tráfico que circula por la N-234. Los vehículos que transiten por la carretera nacional podrán seguir su recorrido en línea recta, sin modificar su trayectoria. El resto de movimientos se canalizará a través del anillo de la glorieta y de carriles específicos de cambio de velocidad, destinados a mejorar la aproximación a la intersección y la incorporación posterior a la vía principal.

La actuación incluye la ampliación de la calzada para ejecutar los nuevos carriles, la adecuación del drenaje transversal y longitudinal, la disposición de isletas y semirotondas para ordenar los movimientos y la renovación de la señalización horizontal, vertical y del balizamiento. Estas medidas permitirán un acceso más claro, seguro y fluido desde la N-234 hacia Cabrejas del Pinar y desde la localidad hacia la carretera nacional.

El diseño de la glorieta partida se ha coordinado también con las futuras vías de servicio del polígono industrial La Nava, promovidas por el Ayuntamiento y la Diputación Provincial. De esta forma, la nueva intersección facilitará la futura reordenación de accesos al área industrial y permitirá eliminar el cruce en X existente en el entorno, considerado especialmente problemático.