Organizaciones empresariales del norte de España, entre ellas la de Soria, firman una Declaración por la Competitividad

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Las organizaciones empresariales del norte de España han suscrito una Declaración Empresarial por la Competitividad en la que hacen un llamamiento conjunto a las administraciones públicas para situar a la empresa, el empleo y la competitividad en el centro de la agenda política y económica.

SEA Empresas Alavesas, CEOE Aragón, FADE Asturias, FAE Burgos, CEOE-CEPYME Cantabria, FOES Soria, CEN Navarra y FER La Rioja, integradas en CEOE y CEPYME representantes de miles de empresas y autónomos de sus respectivos territorios, destacan el papel esencial de la empresa y del empresario como pilares fundamentales para el desarrollo económico, la cohesión territorial y la generación de empleo, defendiendo la libertad de actividad económica y la unidad de mercado como elementos imprescindibles para garantizar el progreso de sus comunidades, según informan en un comunicado.

En la declaración, las organizaciones empresariales subrayan la necesidad de impulsar entornos favorables que permitan a las empresas crecer, invertir y competir en mejores condiciones, al tiempo que reafirman su compromiso con el Diálogo Social como herramienta clave para construir consensos y diseñar estrategias de futuro con la participación efectiva del tejido empresarial y de los autónomos.

Asimismo, las organizaciones defienden la colaboración público-privada como vía imprescindible para desarrollar infraestructuras, innovación y servicios de manera más eficiente, combinando la capacidad estratégica de las administraciones con el conocimiento técnico, la agilidad y la cercanía al mercado que aportan las empresas.

Entre las principales reivindicaciones del documento, las entidades empresariales reclaman la puesta en marcha urgente de planes de simplificación administrativa y reducción de burocracia, al considerar que la excesiva carga regulatoria se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la inversión, el crecimiento empresarial y la competitividad.

La declaración también pone el foco en dos de las grandes preocupaciones actuales del tejido productivo, "el incremento del absentismo laboral y la creciente dificultad para encontrar trabajadores, tanto especializados como para tareas generales". Las organizaciones advierten de que esta situación ya está comprometiendo la viabilidad de numerosos proyectos empresariales y reclaman revisar las políticas de empleo, adaptar la formación a las necesidades reales de las empresas y agilizar los procedimientos de extranjería y gestión administrativa vinculados a la incorporación de trabajadores.

En el ámbito económico y fiscal, las organizaciones firmantes defienden la necesidad de alinear la presión fiscal y los costes laborales con la media de los países europeos del entorno, así como reducir el gasto público superfluo para liberar recursos que favorezcan la inversión, la actividad económica y el empleo.

El documento también reivindica el impulso de infraestructuras de comunicación que mejoren la conectividad interna y externa de los territorios y refuercen su competitividad, además de reclamar un marco regulatorio estable y predecible que garantice la seguridad jurídica y evite la hiperregulación que frena la actividad empresarial.

Otro de los puntos destacados de la declaración es la demanda de una red eléctrica con suficiente capacidad, potencia y estabilidad, y con precios razonables, para asegurar el suministro energético necesario para la actividad empresarial y facilitar nuevas inversiones.

Finalmente, las organizaciones empresariales ponen a disposición de empresas y autónomos la fortaleza de su red interterritorial de colaboración, ofreciendo apoyo mutuo a aquellas compañías que desarrollen actividad en diferentes provincias y comunidades.

Con esta iniciativa conjunta, las organizaciones firmantes reiteran su voluntad de colaborar activamente en la construcción de territorios más competitivos, dinámicos y capaces de generar oportunidades económicas y empleo de calidad.