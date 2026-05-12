Protesta a las puertas de Cruz Roja en Soria (fotos)

Concentración ante la sede de Cruz Roja SoriaMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

La plantilla de Cruz Roja en Soria llevó a cabo ayer un paro de una hora frente a su sede en Soria situada en la calle Santo Domingo de Silos como medida de protesta ante el bloqueo de las negociaciones laborales que mantienen con la entidad desde comienzos de 2025. La movilización precede al juicio previsto donde los trabajadores reclamarán el reconocimiento del salario íntegro para quienes desempeñan su labor a jornada completa.

Desde el comité lamentan que el proceso negociador permanezca estancado, una situación que consideran incompatible con una negociación colectiva basada en el diálogo, aunque la falta de avances y las imposiciones de la dirección han terminado por tensar la situación.

Cerca de un centenar de personas se concentraron con el fin de presionar para una negociación constructiva y la retirada de medidas de congelación salarial con pancartas como "Abusar de mi vocación es explotación", "humanidad tambien para la plantilla" o "negociación, no imposición"