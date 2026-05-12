Soria se 'come' la tormenta de granizo con el pueblo más lluvioso y el más ventoso de Castilla y León

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

La tormenta de granizo ha sorprendido a buena parte de Soria y de hecho la provincia se ha llevado 'lo gordo': tanto el pueblo más lluvioso como el más ventoso de Castilla y León estaban en esta tierra. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) lo avisó y se ha cumplido... en parte. En algunas zonas se han rondado los 20 litros por metro cuadrado con la tromba, en otras no han llegado a dos.

En cuanto a lluvias, el punto más lluvioso de Castilla y León ha sido La Riba de Escalote. A las 16.00 horas (último dato disponible a las 19.00 horas) ya sumaba 19,8 litros por metro cuadrado, por delante de dos pueblos de Zamora y dos de Salamanca, algunos con las cifras más actualizadas. Sin embargo en puntos como San Pedro Manrique o Ucero no se había llegado a los dos litros por metro cuadrado. En la estación automática de Soria capital el dato no se había subido a la web oficial.

Aunque el volumen no es especialmente alto, sí que ha dejado imágenes llamativas en numerosos puntos de la provincia de Soria, desde el puerto del Mojón Pardo a la propia capital. En apenas 10 minutos el suelo se ha cubierto de pedrisco, por suerte más bien de pequeño tamaño. Ha durando cuestión de minutos salvo en alguna zona umbría por la que bajaba el agua y acumulaba el granizo.

Cabe recordar que la Aemet no tiene estaciones en todos los pueblos de Soria. Por ello es posible que en algún caso puntual se hayan superado estos registros. El aviso por lluvias y tormentas con granizo llegaba hasta las 20.00 horas de este martes.

En cuanto a viento fue especialmente sensible en El Burgo de Osma. La villa episcopal lideraba la tabla tanto de la mayor velocidad sostenida, con 36 kilómetros por hora; como la de la mayor racha, con 52 kilómetros por hora. Arcos de Jalón también se colaba entre los cinco más destacados de Castilla y León con 32 y 48 kilómetros por hora respectivamente.

Incluso aparecen dos pueblos de Soria entre los más fríos de este martes en la Comunidad, aunque ninguno deja heladas. San Pedro Manrique, con 1,7 grados; y La Póveda-Barriomartín, con 3,1, ocupan el tercer y cuarto puesto. No obstante no es nada especialmente llamativo para esas latitudes.

Las previsiones para los próximos días traen más agua aunque en un principio de forma más suave y sin avisos. Este miércoles puede haber niebla tanto de madrugada como a ultima hora de la tarde. En las horas centrales del día, cielo muy nuboso y quizás algo de lluvia a primera hora de la tarde.

Para el jueves, nubes y claros que permitirán disfrutar de algún rato de sol en Soria. El viernes la Aemet prevé nuevas tormentas aunque por ahora leves y con intervalos soleados intercalados.