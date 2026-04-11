En imágenes: concentración contra los despidos de Huf en El Burgo de Osma

El Burgo de Osma se volcó en apoyo contra los despidos en la empresa Huf España, con sede en la villa, cientos de personas, hasta cerca del millar acudieron a la convocatoria de CCOO y UGT bajo el lema Queremos futuro.

La empresa pretende despedir a 29 trabajadores, 13 ya han sido efectuados, de los casi 400 que tiene la planta, además de la negociación de un ERTE a partir de mayo.

Diversos cargos públicos de los distintos organismos se dieron cita para apoyar la convocatoria y durante la hora y media que duró la convocatoria un gran número de personas se dieron cita para apoyar la movilización en la Plaza Mayor de El Burgo de Osma.

El pueblo mostró su apoyo a los trabajadores de la plantaMARIO TEJEDOR Concentración contra los despidos en Huf

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