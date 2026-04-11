En imágenes: concentración contra los despidos de Huf en El Burgo de Osma

Diversos cargos públicos de los distintos organismos se dieron cita para apoyar la convocatoria y durante la hora y media que duró la convocatoria
un gran número de personas se dieron cita para apoyar la movilización en la Plaza Mayor de El Burgo de Osma.
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