El Instituto Machado 'visita' el buque Juan Sebastián Elcano de la mano de Defensa

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Del instituto a 'navegar' en el buque-escuela Juan Sebastián Elcano. El Instituto Antonio Machado de Soria participó en una videoconferencia con parte de la tripulación del barco para conocer de primera mano la labor que realizar uno de los estandartes de la Armada. Todo ello, desde el Salón Rojo del centro.

Un teniente de navío, uno de los mandos del barco, y seis guardiamarinas, alumnos que realizan su formación militar para ser futuros oficiales de la Armada, han relatado cómo es su vida a bordo, cuáles son sus responsabilidades y en qué consiste el proceso para formar parte de las Fuerzas Armadas entre otras cosas.

En 2024 la videoconferencia se celebró en el IES Santa Catalina, de El Burgo de Osma, pero en esa ocasión se tuvo que compartir con otros centros de enseñanza de España. La de este año ha sido en exclusiva con ellos, por lo que todos los alumnos que han querido hacerles preguntas a los tripulantes lo han hecho.

El paso de la princesa Leonor el año pasado por el buque-escuela ha hecho que los alumnos del IES Machado, de 2º de la ESO principalmente, y sobre todo ellas, asistieran a la videoconferencia con más interés.

Esta actividad es muestra de la gran sintonía que existe entre la Dirección Provincial de Educación y la Subdelegación de Defensa en Soria, organizadora ésta última del evento como parte de su programa de difusión de la cultura de defensa entre los estudiantes.