Taberna Mercedes conquista el concurso de la croqueta en Soria con 'Trucha a la deriva'

Foto de familia de todos los ganadores en el concurso de la croqueta.MONTESEGUROFOTO

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La croqueta ‘Trucha a la deriva’ de la Taberna Mercedes se ha proclamado vencedora del IX Concurso Provincial de la Croqueta organizado por la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (Asohtur), dentro de las Jornadas de la Croqueta celebradas del 17 al 26 de abril.

El jurado profesional, coordinado por el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) La Merced, ha destacado de la propuesta ganadora su originalidad, la armonía del conjunto y la capacidad de convertir una croqueta en una experiencia gastronómica completa. La creación apostaba por la trucha Duero Natura como ingrediente protagonista y sorprendía con una cuidada presentación sobre un pequeño barco de vela, acompañado de una galleta crujiente en forma de raspa, huevas de trucha, trucha marinada y un mensaje dentro de una botella, recreando una escena marinera llena de imaginación.

La encargada y cocinera de la Taberna Mercedes, Silvia Soriano, ha recogido el primer premio este miércoles en el EspacioFOES, dotado con 500 euros, trofeo y diploma honorífico.

El segundo premio a la Mejor Croqueta Provincial ha recaído en el bar restaurante Santo Domingo II por su ‘Croqueta de pies de cerdo y gambón’, una propuesta que combinaba la melosidad de las manitas de cerdo con el sabor del marisco, acompañada de tinta de chipirón y americana de crustáceos. La jefa de cocina del establecimiento, Mónica Pascual, ha recogido la distinción.

Nieves Arévalo, la propietaria del bar restaurante Casa Arévalo, ha recibido el tercer premio por su sorprendente ‘El helado impostor’, una original reinterpretación de un risotto de carbonara italiana convertido en croqueta y presentado como un trampantojo en forma de polo helado, jugando con el contraste entre apariencia y sabor.

El jurado ha querido poner en valor el alto nivel gastronómico alcanzado en esta novena edición, destacando especialmente el esfuerzo de los hosteleros por innovar tanto en las elaboraciones como en las presentaciones, convirtiendo cada propuesta en una experiencia que va más allá del propio bocado.

Mejor Croqueta Popular, patrocinada por Maheso

En la categoría popular, patrocinada por Maheso y decidida por los asistentes a las IX Jornadas de la Croqueta mediante votación online a través de la web www.detapasporsoria.com, el público ha elegido con el 20,17% de los votos como ganadora a ‘La coqueta’, del bar cafetería La Espiga de Oro, en Ágreda. Los propietarios del establecimiento, Eduardo Paz Rincón y Patricia Rincón, han recogido el premio, dotado con 500 euros, trofeo y diploma.

La propuesta elegida por el público apostaba por los sabores de la tierra con una croqueta cremosa elaborada con tres leches -vaca, cabra y oveja-, acompañada de miel del Moncayo y pistacho, logrando una combinación equilibrada entre tradición, identidad local y creatividad.

El segundo premio popular ha sido para Casa Arévalo y su ‘El helado impostor’, que vuelve así a figurar entre las propuestas favoritas tanto del público como del jurado profesional.

El podio popular lo ha completado el bar restaurante El Fogón del Salvador con su ‘Croqueta de chuletón’, elaborada con carne seleccionada de vaca vieja y presentada sobre una cama de patata y boniato asado. El propietario del establecimiento, Simón de Francisco, ha sido el encargado de recoger esta distinción.

Más de 30.200 croquetas vendidas

Las IX Jornadas de la Croqueta han cerrado esta edición consolidándose como una de las grandes citas gastronómicas de la provincia. Durante los diez días de celebración se han servido más de 30.200 croquetas en los 27 establecimientos participantes -22 de la capital y cinco de la provincia-, mejorando las cifras del año pasado y confirmando el tirón de una iniciativa ya plenamente asentada en el calendario hostelero soriano.

Desde Asohtur valoran muy positivamente el formato de estas jornadas que nacieron de una idea novedosa impulsada por el propio sector y que, nueve ediciones después, mantienen intacta la expectación y la respuesta del público. De hecho, las ventas se han repartido entre los establecimientos participantes, favoreciendo la dinamización de la actividad hostelera y fomentando que los clientes roten por distintos locales para descubrir las propuestas participantes.

La organización destaca además que, una vez más, las jornadas han conseguido incentivar las salidas entre semana para disfrutar tanto de las croquetas como de los vinos participantes, atrayendo especialmente a público joven, un perfil cada vez más presente en este tipo de iniciativas gastronómicas.

Asimismo, el certamen ha vuelto a funcionar como reclamo turístico para quienes han visitado Soria durante estos días, con asistentes llegados desde distintos puntos que han aprovechado su estancia para sumarse a la ruta gastronómica.

También los establecimientos participantes han realizado una valoración muy positiva, subrayando que esta cita contribuye a incrementar las ventas y el movimiento en los locales.

Impulso a los vinos de la Ribera del Duero de Soria

Las Jornadas de la Croqueta han vuelto a servir también como escaparate para los vinos de la Denominación de Origen Ribera del Duero de Soria, que han colaborado por cuarto año consecutivo en esta iniciativa. En esta edición han participado cinco bodegas: Bodegas Castillejo de Robledo, La Celestina, Bodegas Agoris, Rudeles y Viñedos y Bodegas Gormaz.

En este sentido, la colaboración entre gastronomía y vino "refuerza" uno de los objetivos principales de Asohtur, dinamizar de forma conjunta la hostelería y el turismo de la provincia, poniendo en valor el producto local y generando sinergias entre distintos sectores.

Fuerte impacto en redes sociales

La estrategia de comunicación digital ha vuelto a ser uno de los pilares del "éxito" de esta edición. Las IX Jornadas de la Croqueta han registrado un importante crecimiento en redes sociales y en la interacción del público, especialmente a través de las votaciones online, que este año se han incrementado un 90% respecto a la edición anterior.

En total, las jornadas han alcanzado 337.052 visualizaciones -31.371 en Facebook y 305.681 en Instagram-, además de llegar a 38.600 nuevos usuarios en Instagram y 7.301 en Facebook. La interacción generada también ha sido especialmente destacada, con 10.139 interacciones totales, de las cuales 9.700 se registraron en Instagram y 439 en Facebook.

Estos datos "consolidan el impacto digital de las Jornadas de la Croqueta y evidencian la creciente implicación del público con un evento que continúa ganando visibilidad tanto dentro como fuera de la provincia", explica Asohtur.

Además, entre todos los votantes online se han sorteado dos escapadas termales al Hotel Castilla Termal Burgo de Osma, que han sido para Concepción Abad García y Elisa Marín Lozano.

El acto de entrega de los premios se ha celebrado este miércoles en el Espacio FOES, organizado por Asohtur y conducido por la presidenta de la organización, Beatriz Martínez.

El evento ha contado con la participación de la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Soria, Yolanda Santos; la diputada de Turismo de la Diputación Provincial de Soria, Elia Jiménez; el responsable del Área de Instituciones de Caja Rural de Soria, Juan Antonio Tierno; la directora del Centro Integrado de Formación Profesional La Merced y coordinadora del jurado profesional, María Eugenia Lafuente; y el presidente de Maheso, José Soler, así como los representantes de todos los establecimientos finalistas.

La Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo constituida en 1978, es miembro de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES). Asohtur forma parte, además, de la Confederación de Hostelería y Turismo de Castilla y León (Hosturcyl), de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) y de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Soria.