Atendida una mujer tras un accidente de tráfico en una calle de Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Una mujer ha tenido que ser atendida en la calle Marmullete de Soria capital tras un accidente de tráfico en el que se han visto implicados dos vehículos. Según refiere la central de emergencias 112 de Castilla y León, se han desplazado medios del Sacyl para atenderla.

La llamada de aviso se ha recibido a las 12.13 horas, advirtiendo que a la altura del número 2 de la citada vía dos coches habían chocado. Una de las personas implicadas, mujer de unos 30 años, refería dolor en el cuello.

Para atenderla se ha trasladado aviso al Sacyl, desde donde se han movilizado medios para atenderla.