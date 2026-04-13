La nueva pasarela sobre el Duero en Soria se hará transitable para vehículos de emergencia

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

La nueva pasarela sobre el río Duero, en el Soto Playa, mejorará su estructura y se hará más ancha, tanto como para permitir el paso de vehículos de emergencia, al estilo de las que se colocaron en la margen contraria y al otro lado del puente de piedra, en el entorno del Pereginal. Se busca reforzarla y que aguante las posibles crecidas sin contratiempos, superando las condiciones de la malograda en octubre de 2024 y retirada hace apenas un mes.

Técnicos del Ayuntamiento de Soria junto a una empresa privada redactan ya el proyecto de un nuevo puente, una vez decidido que el anterior no puede aprovecharse. La previsión es que el proyecto pueda estar terminado, como tarde, antes del próximo verano para licitar de ese modo la obra y que en este año ya sea una realidad la intervención en la zona.

La concejala Ana Alegre indicó que no solamente se acometerá la pasarela sino que también será necesario reforzar la cimentación, que igualmente quedó dañada por las diferentes crecidas que ha sufrido el Duero en otras tantas borrascas en los últimos meses.

A pesar de que el colapso de la anterior pasarela fue debido a una borrasca, en concreto la denominada Kirk, la intervención de la nueva pasarela se hará con fondos propios municipales. El Ayuntamiento ha ido utilizando ayudas concedidas por las catástrofes en actuaciones como las aprobadas en la última junta de Gobierno local, en concreto 87.000 euros para arreglo de las sendas en las márgenes del río Duero, encargado a Indesfor Soria.

El dilema sobre la pasarela del Duero se ha prolongad durante meses pues en un principio existía la duda de si la estructura podría recuperarse después de los efectos del paso de la borrasca Kirk o sería obligado recurrir a una nueva, como finalmente ha ocurrido, aunque para ello hayan tenido que pasar un año y siete meses, hasta el momento.

Desde octubre de 2024 permaneció semihundida e inutilizada y ofreciendo una lamentable imagen en un entorno privilegiado, hasta que a mediados de marzo fue retirada por efectivos municipales, al igual que la escultura del cangrejo que ha corrido un destino paralelo al de la malograda pasarela, aunque en este último casi se será posible su arreglo.