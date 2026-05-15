Los paisajes de Soria que parecen sacados de una película de Studio Ghibli por sus bosques, niebla y pueblos silenciosos

La ermita de San Bartolomé, enmarcada por las paredes de una cueva del Cañón del Río Lobos, concentra una de las estampas más evocadoras y misteriosas de Soria.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

La niebla cayendo sobre los pinares, las rocas gigantes cubiertas de musgo, los pueblos silenciosos donde apenas se oye el crepitar de una chimenea o el viento atravesando el bosque. Recorrer algunos rincones de Soria provoca una sensación muy concreta: la de caminar dentro de una película de Studio Ghibli.

El universo visual de Hayao Miyazaki siempre mezcla exactamente eso: espiritualidad, melancolía, bosques antiguos y lugares donde el tiempo parece haberse quedado suspendido. Y Soria tiene muchísimo de todo ello.

Desde la Laguna Negra hasta el Cañón del Río Lobos, pasando por aldeas medievales, sabinares milenarios o aguas tan cristalinas que parecen irreales, esta provincia guarda algunos de los paisajes más cinematográficos y mágicos de España.

El Cañón del Río Lobos de Soria tiene el misticismo de una película de Studio Ghibli

El Parque Natural del Cañón del Río Lobos es uno de esos lugares que cambian completamente cuando aparece la niebla. Las paredes calizas se vuelven todavía más gigantescas, el bosque se oscurece ligeramente y el silencio empieza a envolverlo todo.

Parque Natural Cañón del Río LobosTurismo Castilla y León

Pero el punto donde la sensación Ghibli alcanza otro nivel está en la ermita de San Bartolomé y la Cueva Grande. Ese rincón escondido entre roca y vegetación transmite exactamente la misma energía que los templos aislados de 'El viaje de Chihiro': lugares donde parece que la naturaleza y lo espiritual llevan siglos conviviendo.

La mezcla de geología salvaje y arquitectura medieval crea una atmósfera difícil de encontrar en otros paisajes españoles.

La Fuentona de Muriel en Soria parece el estanque sagrado de Studio Ghibli

El conocido 'Ojo de Mar', nacimiento del río Abión, tiene un color azul tan limpio y profundo que parece iluminado desde dentro. El agua permanece casi inmóvil mientras el bosque lo rodea todo en silencio absoluto.

La imagen recuerda inevitablemente a esos estanques mágicos de 'La princesa Mononoke' donde el agua parece contener algo sagrado. Especialmente en días nublados, cuando la niebla empieza a descender lentamente entre los árboles y el paisaje adquiere una estética completamente irreal.

La Fuentona, con sus aguas turquesas y traslúcidas, esconde un sistema subterráneo que aún hoy permanece sin explorar del todo.Getty Images

Los bosques de San Leonardo de Yagüe conectan directamente con el universo de Studio Ghibli

En San Leonardo de Yagüe existe un rincón donde resulta imposible no pensar en los Kodamas de Miyazaki. En el Bosque Mágico de la Fuente del Pino aparecen pequeñas casitas de hadas y figuras integradas entre los troncos, un guiño imaginativo que potencia todavía más la sensación de bosque encantado. Todo aparece escondido entre pinares enormes, senderos húmedos y raíces cubiertas de musgo.

La experiencia recuerda muchísimo a 'Mi vecino Totoro': naturaleza viva, imaginación infantil y esa sensación constante de que el bosque observa en silencio mientras uno avanza. Aquí el paisaje no parece decorado. Da la sensación de estar habitado por algo invisible.

Castroviejo tiene la estética salvaje de Studio Ghibli

Las formaciones rocosas de Castroviejo, sobre Duruelo de la Sierra, parecen creadas para una película fantástica. Las piedras emergen gigantescas entre los pinares, formando estructuras imposibles que recuerdan muchísimo a las ruinas orgánicas de 'El castillo en el cielo'. Algunas rocas parecen suspendidas, otras están completamente cubiertas de vegetación y musgo. El paisaje transmite esa sensación tan típica de Studio Ghibli donde la naturaleza termina recuperándolo todo lentamente.

En los alrededores de Castroviejo, el paisaje rocoso de la Sierra de Urbión multiplica esa sensación de naturaleza desbordada.

Las formaciones rocosas de la Sierra de Urbión crean algunos de los paisajes más sorprendentes y silenciosos de Soria.Getty Images

El Sabinar de Calatañazor parece un bosque ancestral de Studio Ghibli

Los sabinares tienen algo profundamente hipnótico. Especialmente cuando los árboles empiezan a deformarse con formas retorcidas después de siglos resistiendo viento, frío y niebla. En el Sabinar de Calatañazor, esa sensación se multiplica.

Sabinas albares en el Sabinar de Calatañazor con troncos retorcidos y centenarios en Soriapatrimonionatural.org

Caminar entre estos árboles milenarios provoca exactamente la misma emoción que transmiten algunos bosques de Totoro: naturaleza antigua, sabia y silenciosa. Un lugar donde el paisaje transmite la sensación de respirar lentamente. Cuando aparece la niebla baja, el efecto visual se vuelve todavía más cinematográfico.

Los pueblos de Calatañazor y Vinuesa en Soria conservan el aire de aldeas detenidas en el tiempo

Vinuesa, enclave soriano rodeado de naturaleza, destaca por su cocina de cuchara, sus torreznos y su cercanía a la Laguna Negra.Getty Images

Parte de la magia de Soria también está en sus pueblos. Calatañazor y Vinuesa conservan calles de piedra, fachadas de adobe, tejados oscuros y chimeneas cónicas que transforman completamente el paisaje cuando llega el invierno. El humo saliendo lentamente de las casas y el silencio de las calles recuerdan muchísimo a las aldeas europeas que aparecen en 'Kiki, la aprendiz de bruja'. Son lugares donde el tiempo parece avanzar más despacio. Y precisamente por eso generan esa sensación de refugio cálido tan característica del cine de Miyazaki.

El paisaje rural de Soria forma parte de esa sensación de tiempo suspendido que envuelve muchos de sus pueblos.MARIO TEJEDOR

La Laguna Negra de Soria tiene el misterio perfecto de una película de Studio Ghibli

La Laguna Negra posee una atmósfera completamente distinta al resto de paisajes sorianos. Más oscura. Más misteriosa. Más emocional. El lago glaciar aparece encajado bajo los paredones de Urbión con una fuerza visual impresionante. Cuando la niebla cubre parcialmente el agua y el bosque empieza a desaparecer entre sombras, el paisaje recuerda inevitablemente a la atmósfera misteriosa de 'El recuerdo de Marnie'. Todo invita al silencio.

La Laguna Negra, envuelta en niebla y rodeada de pinares, ofrece una imagen que recuerda a los paisajes salvajes de NoruegaGetty Images

El agua oscura, el eco de la montaña y la sensación constante de que el paisaje esconde historias antiguas convierten este rincón en uno de los escenarios más cinematográficos de toda Castilla y León.

Quizá la comparación con Studio Ghibli funciona tan bien porque ambos comparten la misma idea de belleza: paisajes donde todavía se percibe calma, misterio y conexión con la naturaleza.

Y recorrer Soria temprano por la mañana, con niebla atravesando los pinares y pueblos todavía dormidos, hace que esa sensación resulte todavía más intensa. El auténtico filtro Ghibli de esta provincia no está en las fotos. Está en la atmósfera.