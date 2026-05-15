Espejón busca relevo para su farmacia y evitar el cierre con la marcha del actual dueño

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

Después de casi 17 años al frente de la farmacia de Espejón, Felipe Cruz traspasa su establecimiento con el fin de conseguir un relevo antes de que él se marche a su nuevo destino, Madrid, y evitar así el cierre de esta farmacia rural. De la mano del Ayuntamiento, propietario del local donde se ubica la farmacia, ha sacado un anuncio en el que la ofrece como una oportunidad para recién titulados al estar amueblada, y ser de fácil gestión, sin personal ni guardias, al estar lejos del centro de salud adscrito, en San Leonardo.

Salió huyendo de Madrid y ahora busca regresar para que sus hijas puedan continuar con los estudios y mientras espera el concurso de adjudicación, en el que lleva inmerso desde 2022 y que podría resolverse en los próximos meses ha decidido publicitar su negocio que da servicio a toda una comarca con varias localidades pero cada vez con menos población, antes de que tenga que cerrarlo como ha ocurrido en Arauzo de Miel, una localidad burgalesa próxima a Espejón, donde al no haber transmisión el establecimiento se ha cerrado. El problema es que en el medio rural cuando se echa el cierre de un negocio el retorno es más que complicado porque «no hay tasa de reposición». Más aún en una farmacia, que en el mejor de los casos podría reabrirse como botiquín farmacéutico adscrito a otro titular, con lo que conlleva menos servicio para el pueblo.

Felipe Cruz ya lo ha ido comentando con los pacientes, a los que sigue atendiendo como el primer día. «Llevamos 17 años formando parte del pueblo, y por eso mismo no quiero que con mi marcha se pierda la farmacia, por lo que confío en que haya un relevo».

Cree que puede ser una buena oportunidad para recién titulados o para farmacéuticos que estén por la zona o que tengan algún vínculo y quieran regresar. «El perfil del farmacéutico rural es muy vocacional, porque no tienes la actividad de los grandes núcleos de población, pero también das un servicio a los vecinos y te permite conciliar con tu vida personal». De hecho, en temporada baja se puede realizar horario de mañana.

En el anuncio ya indica que es una farmacia VEC (de Viabilidad Económica Comprometida), que son aquellas con una facturación pública inferior a 12.000 euros mensuales o 200.000 euros anuales. Por eso mismo no se paga alquiler al Ayuntamiento, sino que el titular solo tiene que hacerse cargo de los gastos generales. Lo mejor, «la autogestión y que es una actividad anticrisis».

Felipe, que se siente parte del pueblo, no quiere irse a su nuevo destino sin alguien que quiera asumir el negocio para evitar que sea la última generación de este negocio rural.