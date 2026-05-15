Dos fases y 24 meses para que Losán regrese al «nivel de actividad máximo»

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Un aspecto clave para la recuperación de Losán es la intensificación de la producción, según se detalla en el plan presentado por la maderera gallega. Este proceso de recuperación de la actividad productiva afecta a todas sus plantas en España con la excepción ya comentada de Zamora que, como está explicado, ya ha iniciado su proceso de venta. El plan de Losán contempla que esa intensificación se produzca en dos fases con una duración total de 24 meses en los que las diferentes plantas deberían alcanzar «el nivel de actividad máximo».

La primera fase se denomina intensificación inicial y contempla un plazo de 12 meses desde la entrada en vigor del plan de reestructuración. Básicamente, se pretende el restablecimiento de las cadenas de suministro, la reincorporación del personal y la puesta en marcha de las líneas de producción con un objetivo de alcanzar el 50% de la capacidad productiva histórica en conjunto.

Superado ese hito comenzaría la fase 2 de «estabilización y plena capacidad" que se extendería durante el segundo año desde la entrada en vigor del plan. El objetivo no es otro que conseguir los «niveles de actividad máximos conforme a datos históricos de las empresas» a la vez que se lleva a cabo la optimización de los procesos productivos y la consolidación de la cartera de clientes, atendiendo a las rentabilidades del sector y sin superarlas.

En este proceso de intensificación de la actividad serán fundamentales los trabajadores y, según el plan presentado, se prevé aumentar plantilla. En el plan se detalla que debido a la compleja situación económica del grupo y la reducción de la actividad ahora mismo la plantilla ha quedado reducida a 490 personas. Losán estima que cuando recupere la actividad se podrán alcanzar los 600 trabajadores. En Soria, Tableros Losán pasará de 49 a 54 trabajadores y Solid Woods de 10 a 30 empleados.

Con respecto a las deudas que se mantienen con la plantilla, se explica que « el presente plan no contempla medida alguna que afecte a los derechos de los trabajadores» y añade «los créditos derivados de la relación laboral se mantienen íntegros y no se ven afectados por las medidas de reestructuración aquí previstas, garantizando así su total exigibilidad y cumplimiento».

Pasado y futuro

La crisis estructural de Losán se explica en el plan por una multitud de factores. La empresa expone que se alcanzó un elevado endeudamiento derivado de las inversiones realizadas en el periodo 2018-2020 a lo que se sumó el impacto de la crisis del coronavirus en 2020 y los años posteriores con una caída de la demanda. Posteriormente, la crisis se agravó con el incremento de los costes energéticos y de materias primas lo que derivó a su vez en una dependencia de la financiación de instrumentos como el ICO o al FASEE. Por último, otro factor importante fue el fracaso del proceso de 2024 donde se frustró la llegada de un nuevo inversor que hubiera supuesto una inyección de 30 millones de euros.

De cara al futuro de la empresa, desde Losán apelan a la implicación de todas las sociedades para asegurar la solvencia económica del grupo. «El plan contempla la contribución de la totalidad de las sociedades del grupo, incluidas las filiales con actividad en el extranjero, mediante la canalización de flujo de caja hacia el cumplimiento de las obligaciones de pago derivadas de la reestructuración», subraya.