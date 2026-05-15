Losán fía su futuro en Soria al tablero melamínico y el aserradero y renuncia al aglomerado

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Tras meses de incertidumbre, retrasos y prórrogas el Grupo Losán da un paso al frente y presenta su plan de reestructuración con el objetivo de relanzar la actividad, digerir la astronómica deuda acumulada y evitar el concurso de acreedores. Una hoja de ruta en la que la maderera gallega contempla la «intensificación» de la actividad de sus plantas, incluidas las de Soria que se centrarán en el tablero melamínico y el aserradero, abandonando la producción de aglomerado. Las factorías de Soria formarán parte del futuro de Losán, no como la planta del grupo en Villabrázaro, Zamora, que ya está a la venta y que es uno de los activos con los que pretenden cubrir los saldos pendientes con sus acreedores.

El plan, adelantado por la edición digital de este medio, es un documento denso de prácticamente 600 páginas que expone con crudeza las causas del complejo momento económico que atraviesa el grupo y, lo más importante, los pasos a seguir para recuperar la actividad y volver a las cifras de negocio acreditadas por la empresa hace unos años. Según pudo saber este medio el plan ya está en manos de los acreedores a los que se les abre un plazo hasta el 18 de mayo para aceptar o rechazar la propuesta presentada por la empresa. El grupo de origen gallego ya ha mantenido conversaciones con organismos públicos y entidades financieras por lo que todo apunta que ya estaría asegurada la mayoría suficiente para aprobar el plan.

El primer aspecto a destacar es que el plan de reestructuración del Grupo Losán afecta a siete sociedades –Losán Gestión Integral, Industrias Losán, Pina, Tableros Losán, Aserpal, Channel Veneers y Losán Solid Woods–. En el caso de Soria las plantas ubicadas en la capital están vinculadas a Tableros Losán y Losán Solid Woods –aserradero–. El grupo ha diseñado una estrategia que evite el concurso de acreedores, rebaje la deuda, inyecte liquidez y relance la actividad industrial.

Losán diseña un plan que prevé la «intensificación progresiva» de la actividad en todas sus plantas, salvo Zamora, después de un largo periodo de hibernación. «La intensificación de la actividad parcialmente en hibernación de los centros de producción constituye la condición operativa imprescindible para el cumplimiento del Plan de Viabilidad y, en consecuencia, para la capacidad de repago de la deuda reestructurada», explica.

En el caso concreto de Soria dos apuntes. Para Tableros Losán se abandona la línea de aglomerado –herencia del plan de restructuración presentado en 2024– y se explica que «la reactivación se centra en el negocio del tablero melamínico». El comienzo de la producción «en el tercer trimestre de 2026 en la línea con las nuevas entradas de fondos». La previsión es alcanzar una plantilla de 54 trabajadores. Con respecto a Losán Solid Wood también recuperará la actividad en el tercer trimestre de 2026 y también prevé «la contratación de nuevo personal» con la previsión de alcanzar los 30 empleados. «Esta reactivación impulsará el centro de negocio de Soria con la recuperación de niveles óptimos a mediados de 2027».

Una de las claves del plan es la reestructuración de la deuda. Las siete sociedades de Losán acumulan una importante deuda con decenas de pymes y empresas y también un importante grupo de organismos públicos del Estado y entidades públicas dependientes de la Junta de Castilla y León y la Xunta de Galicia. Este matiz es importante porque a la hora de definir el plan la mayor parte de estas sociedades públicas van a la relación de acreedores no afectados por el plan lo que, a grandes rasgos, significa que se establecen diferentes mecanismos de pago para poder saldar todos los saldos pendientes. Aquí también se incluyen los acreedores comerciales con deudas inferiores a mil euros y los que no tengan deudas vencidas.

Por su parte, el conjunto de acreedores afectados, con los que hay pendientes pagos por más de 600 millones de euros en conjunto, es para el que se proponen quitas de entre el 95% y el 100%. Concretamente, para aquellos clasificados como deuda financiera sin garantía y en las que tienen garantía ICO se les propone una quita del 95%. La deuda ordinaria con proveedores también se afrontará con una quita del 95%. Para todas estas deudas se establece un periodo de carencia de un año. Por último las deudas subordinadas el planteamiento eleva la quita al 100%. A mayores, destacar que en un caso concreto de Losán Solid Wood se plantea satisfacer una parte de la deuda con una entidad financiera de la provincia con la «dación en pago» de dos terrenos de la capital.

Además de afrontar el problema de la deuda, Losán también plantea un «plan de desinversiones» que le permita «obtener los recursos financieros necesarios para relanzar la actividad de las sociedades». Se trata de activos que ahora mismo «no resultan estratégicos». La primera víctima es la planta de Villabrázaro en Zamora vinculada a la sociedad Tableros Losán. Ya se ha suscrito una encomienda de venta en favor de la entidad Interpath con la previsión de cerrar la venta en el plazo de un año y se justifica en que su reactivación «requiere de recursos financieros demasiado elevados para el grupo lo que haría inviable la actividad de dicho centro como la del resto del grupo». Cabe recordar que esta planta inició su actividad en 2019. Una cuestión a tener en cuenta en este proceso es que se necesita la autorización del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) vinculado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

El plan de desinversiones incluye también la venta de activos en el extranjero –planta en Países Bajos, ya en proceso de venta, y el negocio de Losán Depot en Rumanía–. En total, con la venta de estos activos el plan estima unos ingresos de unos 30 millones de euros.

Losán también espera obtener ingresos de Soria, en este caso con los activos que han estado vinculados a la producción de tablero aglomerado. Esta producción se paralizó a finales de 2023 y no se recuperará. Para esta operación, ya en marcha, desde Losán se ha recurrido al agente Surplex aunque el plan no incluye una estimación de los posibles ingresos.

Como aspecto significativo, está el caso de la sociedad Agronova, sociedad rumana dedicada a la explotación agrícola. El 51% de esta sociedad es de Losán Grupo Industrial y el 49% de los socios actuales del grupo a través de la firma Vargas 10. Los socios, en virtud del plan, «se comprometen a la aportación de esta participación al Grupo Losán sin plusvalía para generar recursos y reforzar el patrimonio neto.

Este plan de desinversión está íntimamente ligado con otro aspecto del plan que se recoge en el epígrafe «aportaciones de socios». Además de los 12 millones ya referidos correspondientes al 49% de Agronova, el plan recoge la aportación de 10 millones de euros a través de un crédito a la homologación. Un millón ya ha sido depositado y los otros 9 se aportarán cuando se obtenga la homologación.

Además, hay que añadir bajo la figura del mandato de venta obligatorio una veintena de terrenos propiedad de las sociedades deudas cuyo valor conjunto se estima en otros 12 millones de euros. En este listado se incluye una finca de Soria, los terrenos donde se ubican las instalaciones de Losán. Como curiosidad, para estos terrenos se utilizará un mecanismo de sale and leaseback, es decir, una venta con arrendamiento posterior. La pretensión de Losán es, por tanto, vender los terrenos de sus fábricas en Soria y alquilarlos para mantener la actividad. «El Mandato de Venta Obligatorio tiene por objeto la realización de operaciones inmobiliarias sobre los referidos inmuebles sin comprometer la continuidad de la actividad productiva de los centros de producción nacionales».

Losán plantea vender sus terrenos en Soria y luego arrendarlos para poder continuar con la actividad de sus fábricas

Abierto el plazo de votación por clases de deuda hasta el 18 de mayo, si el plan es aceptado por los acreedores se solicitará su homologación al Juzgado. Una vez emitido el auto de homologación la hoja de ruta diseñada por Losán entrará en vigor hasta su completo cumplimiento.