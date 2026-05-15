El ritual soriano que desafía todo sentido común y que se celebra este fin de semana

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

En el corazón de la provincia de Soria, la villa de Almazán celebra cada 17 y 18 de mayo la Fiesta del Zarrón, una tradición única que combina fe, ritual pastoril y espectáculo popular. Declarada de Interés Turístico Regional, esta fiesta, más allá del componente religioso, es un fenómeno cultural en toda regla, que refleja la historia, las creencias y el ingenio de generaciones de sorianos.

Los orígenes del zarrón

Para localizar su origen, tenemos que remontarnos al siglo XIX, cuando la Cofradía de San Pascual Bailón, patrón de los pastores, se consolidó como garante de la celebración. San Pascual, un fraile franciscano con pasado pastoril, se convirtió en símbolo de protección de los rebaños y, por extensión, de la comunidad agrícola local.

La figura del zarrón surge de esas raíces pastoriles: originalmente, los pastores portaban un garrote con vejiga de cuero, un instrumento simbólico para defender el ganado y, al mismo tiempo, anunciar la llegada de la festividad.

Una mezcla de ritual, dramatismo y juego con componente social, esto es lo que hace verdaderamente singular al zarrón. Estos personajes, en la actualidad, visten pieles, sombrero negro con plumas y rabos de zorro, y portan la tradicional zambomba, con la que ejecutan leves ‘golpes’ a los jóvenes asistentes como parte de la tradición.

Este acto no es violento: simboliza la defensa del santo y la continuidad de una costumbre pastoril. Durante siglos, esta práctica ha servido como puente entre la solemnidad religiosa y la celebración popular, manteniendo viva la memoria de un pasado agrícola que hoy pocos conocen.

Una tradición única en España

Entre las anécdotas más curiosas se cuentan los ‘desafíos’ improvisados que surgen durante la fiesta: jóvenes intentando acercarse al Zarrón para recibir caramelos lanzados por el mayordomo, mientras los danzantes y los zarrones recorren las calles con paloteo y danzas tradicionales. Estas escenas han sido retratadas por fotógrafos locales durante décadas, convirtiéndose en símbolos visuales del ingenio y la alegría de la comunidad.

La soparra es otro elemento distintivo de la fiesta, una bebida que se elabora a partir del vino, con pan remojado, azúcar y canela. La soparra refuerza la identidad local y la cohesión de la comunidad, recordando que la fiesta no solo se vive en las calles, sino también en los espacios privados donde la tradición se transmite de generación en generación.

El zarrón tiene la gran capacidad de conectar pasado y presente. Cada gesto, cada zambomba y cada danza son el recordatorio de la historia de Almazán, de sus pastores y de la importancia de mantener vivas las raíces culturales. Para los visitantes, la fiesta ofrece una experiencia única: observar cómo un ritual que podría parecer arcaico sigue teniendo relevancia y fuerza en el siglo XXI.

En definitiva, el Zarrón de Almazán no es solo una celebración más en el calendario; es un patrimonio vivo, singular y cargado de historia, donde la música, la danza, el humor y la tradición se entrelazan para narrar la identidad de Soria de forma auténtica y memorable.