El pueblo de Soria donde te invitan a darte un baño de bosque

Varias personas participan en un "baño de bosque”, una práctica que busca acompañar a las personas a reconectar con la naturaleza a través de los sentidosICAL

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los expertos en bienestar recomiendan cada vez más las salidas a la naturaleza realizadas con atención plena. Detenerse a escuchar el sonido del agua o del viento entre los árboles, observar las nubes o percibir el canto de los pájaros aporta más beneficios para la salud que un paseo en un entorno urbano.

El municipio soriano de Muriel Viejo convertirá el bosque y el entorno natural en protagonistas los próximos 23 y 24 de mayo con la celebración de las II Jornadas Naturaleza y Bienestar, una iniciativa abierta a todos los públicos que reunirá a profesionales sanitarios, investigadores, educadores ambientales y ciudadanía para profundizar en los beneficios físicos, emocionales y mentales del contacto con la naturaleza como herramienta de prevención y salud.

Las jornadas están organizadas por la Asociación Baños de Bosque junto al grupo de investigación Icsalud de la Universidad de Burgos y nacen con el objetivo de abrir un espacio de reflexión y divulgación sobre el papel de la naturaleza en el bienestar y la prevención de enfermedades, una línea que gana peso en el ámbito científico y sanitario.

Entre las actividades programadas destacan los llamados “baños de bosque”, una práctica que busca acompañar a las personas a reconectar con la naturaleza a través de los sentidos mediante paseos conscientes y pausados por el entorno natural. Sus impulsores sostienen que esta experiencia ayuda a reducir el estrés, favorecer el bienestar emocional y recuperar el vínculo con el medio natural, recoge Ical.

Personas en una actividad en la naturaleza.ICAL

La programación se completará con charlas, talleres, experiencias participativas y actividades culturales. Belén García, integrante de la Asociación Baños de Bosque y promotora del proyecto Amalur Yoga & Nature, explicó que la mañana del sábado estará centrada en mesas de salud y experiencias vinculadas a proyectos que integran la naturaleza en distintos acompañamientos terapéuticos. “Habrá iniciativas como Hipótesis Gaia, que utilizan el bosque como apoyo en terapia psicológica”, señaló.

Entre los participantes figurarán investigadores de la Universidad de Burgos, que expondrán estudios sobre los efectos de la naturaleza en personas con patologías crónicas. También participará el médico catalán Ferrán Campillo, que impulsa programas de prescripción de naturaleza en infancia y embarazo, así como Montse Masó, que presentará un proyecto orientado a combatir la soledad no deseada mediante actividades vinculadas al entorno natural.

La programación continuará desde las 13 horas con un mercado de artesanía y proyectos locales y, tras la comida, se celebrará una observación solar en el hotel El Cielo de Muriel. Por la tarde se desarrollarán dos baños de bosque simultáneos y talleres temáticos relacionados con arte en la naturaleza, usos de plantas y acompañamiento con animales. La jornada concluirá con un concierto del grupo Malavara.

El domingo tendrá lugar un encuentro de profesionales de los ámbitos sanitario, ambiental, forestal y educativo con el objetivo de impulsar una Red de Naturaleza y Bienestar. Además, las jornadas incorporarán una actividad de cultura popular con la tradicional pelada de los Mayos junto a los mozos de Muriel Viejo.

Belén García explicó que los baños de bosque consisten en “acompañar a las personas a conectar de nuevo con la naturaleza y descubrirla a través de los sentidos”, frente al “déficit de naturaleza” que, a su juicio, sufre buena parte de la población. “Vamos con mil cosas en la cabeza y no disfrutamos con presencia de lo que estamos viendo. Se trata de volver a ese disfrute del presente y de lo que nos aporta el paseo”, apuntó.

La organizadora, que también trabaja como profesora de yoga, defendió que numerosos estudios científicos evidencian beneficios físicos y emocionales asociados al contacto con el entorno natural. “Cuando estamos en contacto con la naturaleza disminuye el cortisol y otros parámetros relacionados con la ansiedad, reduciendo el estrés”, afirmó. También destacó investigaciones sobre la influencia del medio natural en la hipertensión o la regulación de la diabetes, además del efecto de las fitoncidas, sustancias emitidas por las plantas, sobre el fortalecimiento del sistema inmunológico.

“Está demostrado que somos parte de la naturaleza y que es en contacto con ella donde estamos en equilibrio. Hemos perdido sus ritmos y volver a ellos nos ayuda a recuperar un tempo más lento y menos agitado”, aseguró García.

Las actividades estarán abiertas a todos los públicos y contarán con servicio de ludoteca durante la mañana para facilitar la conciliación familiar. La inscripción previa será obligatoria hasta completar aforo.