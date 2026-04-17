El pueblo de Soria que recomienda el experto en viajes Pedro Madera para ver el eclipse

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

No es Canarias, ni un observatorio internacional: el mejor lugar para ver el eclipse de agosto podría estar en un pequeño pueblo de Soria.

El eclipse solar de agosto se ha convertido en una de las citas más esperadas del verano de 2026. Pero más allá de telescopios, gafas especiales y planes improvisados, hay quien ya ha encontrado el lugar perfecto para vivirlo. El experto en viajes Pedro Madera lo tiene claro y lo ha revelado en antena: un pequeño pueblo de Soria donde el tiempo parece detenerse y el cielo se convierte en protagonista absoluto.

Durante su intervención en el programa de COPE, Madera no dudó en señalar un destino concreto, alejado de masificaciones y con un encanto difícil de replicar. «Yo simplemente te cuento la Arcena, Soria, el sur, cerca de Tiermes, que es un sitio mágico y cerca del castillo de Caracena, que para mí es uno de los castillos más bonitos del mundo», explicó.

Ese enclave es Tarancueña, un pequeño pueblo soriano que, según el experto, reúne todas las condiciones para vivir el eclipse como una experiencia casi íntima. «Hay en un pueblo pequeñísimo que se llama Tarancueña, ahí hay una casita que se llama la Casa del Pastor y ahí van a montar toda una instalación. ¿Para qué? Pues para disfrutar del eclipse», detalló.

La clave no es solo el fenómeno astronómico, sino el contexto. Madera lo resume con una frase que define perfectamente el espíritu del lugar: «El típico ejemplo de Soria, que durante unos días todo el mundo va a estar mirando al cielo al atardecer».

Tarancueña en Soria: naturaleza, silencio y cielos limpios

Más allá del eclipse, Tarancueña representa una forma de viajar que cada vez gana más adeptos: la búsqueda de lugares auténticos, sin ruido y con cielos limpios. «Un sitio fantástico y además podemos disfrutar, pues yo que sé, de los cañones del Caracena, de la iglesia de San Pedro, es un sitio perfecto para pasear en bicicleta», apuntó Madera.

El componente climático también juega a favor. Frente a las altas temperaturas de agosto en otras regiones, Soria mantiene su fama intacta. «Como estamos en el 12 de agosto y ya va a hacer calorcito, pues oye, en Soria ya sabes que no hace calor nunca, porque si hace lo quitan con una escoba», bromeó el experto.

Ese equilibrio entre naturaleza, temperatura agradable y baja contaminación lumínica convierte a Tarancueña en un destino privilegiado para observar el cielo. No es casualidad que, como él mismo reconoce, «todavía quedan plazas», aunque advierte que la demanda internacional está creciendo.

El auge del turismo astronómico según Pedro Madera

El fenómeno del eclipse ha puesto el foco en un tipo de turismo que va mucho más allá del viaje tradicional. «Viene un momento único, el eclipse de agosto, que es como una cita a ciegas», reflexionó Madera, dejando claro que la experiencia tiene algo casi emocional.

«Para los niños es algo único», añadió en el programa, subrayando el valor didáctico y emocional de este tipo de eventos.