La constructora de la quinta planta vende 500 metros de la parcela de Las Ánimas

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

Para quienes hayan bajado a las márgenes del Duero durante estas jornadas, en la zona del paseo del Postiguillo, se han encontrado con la sorpresa de que en la parcela de Las Ánimas, donde se da lectura a la leyenda de Bécquer y que alberga, además, la acampada anual del Enclave de Agua, figura un cartel de ‘se vende’ y se ha llevado a cabo el cerramiento con una valla. Hay que recordar que en julio de 2023 la Junta de Gobierno Local dio luz verde a la permuta de esa parcela a la empresa Domus Nebrija por un sector adyacente a la polémica quinta planta del desarrollo urbanístico Pajaritos II. Incluso el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Soria llevó a los tribunales esta permuta, aunque el Juzgado Contencioso-Administrativo la avaló atendiendo al interés social y a los informes técnicos.

Lo que se desconocía hasta la fecha es que parte de esa parcela de Las Ánimas no entraba en esa permuta, es decir, se segregaba, un total de 500 metros cuadrados, que es lo que ahora pone a la venta la constructora Domus Nebrija, según ha podido saber este medio. Fuentes del Ayuntamiento confirmaron que efectivamente una pequeña parcela no es propiedad municipal.

La parcela, por lo tanto, no pertenece por completo al Ayuntamiento de Soria. En concreto, la parte inicial desde la valla es propiedad de la constructora y la zona más adentro hacia el fondo es del Consistorio. Eso supone darle un ‘bocado’ al terreno donde se celebra Las Ánimas y la acampada del Enclave, aunque no parece que vaya a afectar plenamente como para poner en riesgo la celebración de ambos eventos.

La firma tiene escriturados y registrados esos 500 metros cuadrados, que arrojan una cifra de 318 metros cuadrados edificables con dos plantas de altura como máximo. Y qué se va a hacer allí. Pues las perspectivas de la empresa es vender un terreno capaz de acoger un unifamiliar con una jardín muy amplio o dos viviendas unifamiliares. En la parte que corresponde al Ayuntamiento está prohibida la edificación.

Incluso se conoce el precio que Domus Nebrija ha tasado para esa parcela: 165.000 euros pero negociables.

Además, la constructora ya ha finalizado las obras de la retirada de la polémica quinta planta en Pajaritos II, luego de unos trabajos muy complicados en los que había que saber encajar muy bien las piezas¡ para ‘echar abajo’ una planta de más. Del mismo modo, Heraldo Diario de Soria ha podido confirmar que la constructora ya abonó la sanción impuesta por el Ayuntamiento y que ascendía a 180.000 euros.