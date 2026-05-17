El eclipse solar, una de las atracciones de Soria en la Feria de Turismo de Aragón

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La diputada de Turismo de la Diputación de Soria, Elia Jiménez, ha asistido este domingo al cierre de la Feria ARATUR 2026, donde la institución provincial ha participado para promocionar el turismo de Soria en Aragón con un stand propio con el objetivo de seguir afianzando el turismo soriano en el mercado aragonés y reforzar la promoción turística de la provincia en un entorno tan cercano como estratégico.

El balance de estos días ha sido muy positivo, con una gran afluencia de visitantes y actividad constante en el stand soriano, que ha recibido durante toda la feria a numerosas personas interesadas en descubrir la oferta turística, patrimonial, gastronómica y natural de la provincia y donde el eclipse de sol del 12 de agosto que ha posicionado a Soria como uno de los lugares estratégicos al situarse en la franja de totalidad, ha sido una de las atracciones destacadas.

"La feria ARATUR nos permite acercar la provincia de Soria a un público muy cercano, que valora nuestro patrimonio, nuestra naturaleza y la tranquilidad de nuestros pueblos. Hemos comprobado el gran interés que despierta Soria en el mercado aragonés y alrededores", ha señalado Jiménez.

Además, muchos visitantes se han interesado por eventos y experiencias singulares que vivirá la provincia de Soria en los próximos meses, como el eclipse solar, una oportunidad única para seguir posicionando Soria como destino turístico.