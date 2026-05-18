Antón 'aprende' el modelo Cylog de Palencia e insiste en reclamar a la Junta su implantación en Valcorba

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El alcalde de Soria, Javier Antón, valora muy positivamente la visita institucional realizada a la ciudad de Palencia, en el marco de una agenda centrada en el desarrollo logístico, la cooperación entre administraciones y la defensa de proyectos estratégicos para el futuro de la capital soriana. Durante la jornada, los representantes municipales mantuvieron un encuentro de trabajo con la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, y el concejal Álvaro Bilbao, con quienes compartieron impresiones sobre retos comunes, oportunidades de desarrollo y fórmulas de colaboración institucional entre ciudades de Castilla y León.

Uno de los asuntos centrales de la visita fue el interés del Ayuntamiento de Soria por conocer de forma directa el funcionamiento del centro CYLOG de Palencia y del enclave logístico Centronorte, experiencias ya consolidadas dentro de la red logística de la Comunidad. La delegación soriana completó además esta ronda de contactos con una visita al enclave CYLOG de Benavente, un nodo de referencia por su posición estratégica y por su capacidad para canalizar actividad empresarial y de transporte.

“Esta visita se enmarca en la voluntad del Ayuntamiento de Soria de seguir estableciendo lazos de colaboración con otras capitales de la Comunidad que han sabido convertir sus infraestructuras logísticas en herramientas de desarrollo económico, atracción de empresas y generación de empleo. El Consistorio considera que el intercambio de experiencias con ciudades como Palencia resulta especialmente útil en un momento en el que Soria debe dar un paso decisivo para incorporarse plenamente a la red logística regional”, explica Antón.

En ese sentido, el Ayuntamiento de Soria insiste en la necesidad de que la Junta de Castilla y León cumpla con sus compromisos y desarrolle en la capital soriana un centro CYLOG. Soria es, a día de hoy, la única provincia de la Comunidad que no dispone de un enclave de estas características, una situación que supone una clara desventaja competitiva y una anomalía territorial que debe ser corregida desde una perspectiva de equilibrio, cohesión e igualdad de oportunidades”, ha explicado el alcalde.

La reivindicación de Soria no parte de una propuesta teórica ni de una aspiración indefinida, sino de unas condiciones objetivas que convierten al Polígono Industrial de Valcorba en una ubicación idónea para albergar este proyecto. Valcorba cuenta con una importante superficie de suelo ya desarrollado, con más de 110.000 metros cuadrados de titularidad municipal disponibles, a los que se suma suelo de SEPES, además de dotaciones ya ejecutadas como terminal de camiones equipada, aparcamientos, centro logístico y otros servicios que permiten hablar de una base real y preparada para la implantación del CYLOG.

A ello se añade una ubicación estratégica privilegiada, con acceso a corredores clave y conexión con las carreteras N-122 y N-234, además de su potencial de intermodalidad a medio plazo. El propio estudio de viabilidad del proyecto destaca que Valcorba presenta ventajas competitivas evidentes por accesibilidad, disponibilidad de suelo, equipamientos previos y capacidad para articular servicios logísticos avanzados para empresas locales, regionales y nacionales.

El alcalde recuerda además que, “en los últimos años, se ha venido realizando un importante esfuerzo inversor en Valcorba para consolidar este polígono como un espacio competitivo y funcional. Las actuaciones desarrolladas en suelo municipal, incluidas las naves nido y el centro logístico, junto con la terminal de transporte y las plazas habilitadas para estacionamiento de camiones, demuestran que Soria ya ha hecho sus deberes y dispone de una base sólida sobre la que construir este proyecto estratégico”.

La implantación de un CYLOG en Soria tendría un impacto directo en la mejora de la competitividad empresarial, en la atracción de inversiones y en la creación de empleo, además de permitir una mejor articulación de la actividad económica provincial con los grandes corredores logísticos de Castilla y León y del conjunto del país. También reforzaría el papel de Soria como nodo de apoyo a iniciativas industriales y empresariales de la provincia, favoreciendo un modelo de crecimiento más equilibrado, moderno y sostenible.

Del mismo modo, el Ayuntamiento de Soria considera que este proyecto debe entenderse como una apuesta por la igualdad territorial dentro de Castilla y León. No se trata solo de dotar a la ciudad de una nueva infraestructura, sino de evitar que Soria continúe quedando al margen de decisiones estratégicas que sí han beneficiado a otros territorios. La cohesión de la Comunidad también se construye garantizando que todas las capitales dispongan de oportunidades reales para desarrollar suelo productivo, captar actividad económica y formar parte de las grandes redes de transporte y logística.

La jornada institucional en Palencia ha permitido constatar, además, que la cooperación entre ayuntamientos es una vía útil para compartir buenas prácticas y defender conjuntamente una visión de Comunidad más equilibrada, conectada y competitiva. El alcalde de Soria, Javier Antón, ha agradecido la acogida y la disposición mostrada por la alcaldesa Miriam Andrés y por el concejal Álvaro Bilbao, así como la oportunidad de conocer sobre el terreno infraestructuras que evidencian el valor estratégico de la planificación logística.

El Consistorio soriano continuará trabajando con determinación para que el CYLOG de Soria sea una realidad en Valcorba. La ciudad dispone del suelo, de los equipamientos, de la ubicación y de la voluntad política necesaria; ahora es el momento de que la Junta de Castilla y León dé respuesta a una demanda justa, fundamentada y clave para el presente y el futuro económico de Soria.