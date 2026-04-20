La Junta cita a los agentes sociales para cerrar la estrategia logística de Soria

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León, de la mano de la consejería de Transporte y Movilidad, sigue avanzando en la definición del futuro logístico de la provincia de Soria y su integración en la estrategia autonómica. El proceso, iniciado en septiembre del año pasado, ya se encuentra en su «fase final». El próximo paso será volver a citar a los agentes implicados para compartir los avances, recopilar los últimos matices y elaborar una hoja de ruta que «definirá la solución logística más adecuada para la provincia de Soria».

Fuentes de la consejería insistieron en que se «sigue avanzando» en los trabajos, que se desarrollan con la participación de la consultora Hindt y que pretende definir el futuro logístico de la provincia «a través de un proceso riguroso, participado y basado en criterios técnicos». Bajo esas premisas, durante la primera fase se desarrolló un taller de trabajo con 26 «agentes públicos y privados» que sirvió de base para presentar «un diagnóstico preliminar» de la situación logística de la provincia de Soria. Durante este proceso se invitó a los participaran a que plantearan sus diferentes alternativas e hicieran aportaciones «con el objetivo de enriquecer la elaboración del Plan Estratégico y construir una propuesta con el máximo consenso», según explicaron desde Movilidad.

Todo el procedimiento se enmarca en un «estudio integral» impulsado desde Movilidad en colaboración con el modelo Cylog «que ha permitido analizar en profundidad las necesidades, fortalezas y oportunidades del tejido logístico-industrial soriano». Durante este estudio han participado de forma directa, administraciones, agentes sociales y empresas del sector.

La consejería de Movilidad explicó que ya se ha concluido con las fases de «diagnóstico y definición estratégica» y ahora el estudio se encuentra en su «fase final». En este capítulo se procede a hacer un análisis «de viabilidad» de aquellos proyectos que han sido identificados como «prioritarios». Aún no se han puesto sobre la mesa esa iniciativas ya que a través de este nueva etapa «se permitirá concretar aquellas actuaciones que sean más eficaces, realistas y alineadas con el potencial de la provincia».

El próximo paso es la convocatoria de una nueva reunión con los agentes implicados «para compartir los avances y recabar nuevas aportaciones». «A partir de este trabajo conjunto, se elaborará una hoja de ruta que definirá la solución logística más adecuada para Soria, con el objetivo de reforzar su competitividad, favorecer la implantación de actividad económica y avanzar en su integración dentro del sistema logístico de Castilla y León».

Cabe recordar que además de las cuestiones propias de la estrategia logística de la provincia que impulsa la Junta, también se pondrán sobre la mesa demandas históricas de la provincia cuya competencia recae en el Gobierno central y que son fundamentales para aprovecha el potencial logístico de la provincia. En este ámbito se encuadrarían cuestiones como completar la Autovía del Duero o la continuación de la A-15 hasta Navarra y en el caso del ferrocarril la mejora de las conexiones de la provincia con la electrificación de la Soria-Torralba y la conexión a los corredores europeos a través de Castejón.