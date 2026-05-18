La iglesia de Soria que guarda una portada románica única y un detalle que casi nadie conoce

La Iglesia de San Miguel Arcángel de Caltojar alberga una singular portada románica con tímpano y capitel pinjante, una rareza arquitectónica dentro del románico provincial.guiadesoria.es

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

En un pequeño municipio de la provincia de Soria, lejos de los grandes circuitos turísticos, se conserva una de las rarezas arquitectónicas más fascinantes del románico castellano. La Iglesia de San Miguel Arcángel de Caltojar sorprende por su monumentalidad, pero sobre todo por un detalle que pasa desapercibido para muchos visitantes y que la convierte en una pieza prácticamente única: una portada románica con tímpano y capitel pinjante, un elemento tan singular que pocos templos medievales conservan algo parecido.

La página de Facebook Soria está de moda la definió como «una portada románica única en Soria», haciendo referencia a un rasgo arquitectónico verdaderamente excepcional: «este elemento arquitectónico que se conoce como tímpano con capitel pinjante, verdaderamente original».

La Iglesia de San Miguel Arcángel de Caltojar y la portada románica más singular de Soria

Ubicada en la comarca de Tierras de Berlanga y a apenas dos kilómetros de la conocida ermita de San Baudelio, la Iglesia de San Miguel Arcángel es uno de los templos rurales más relevantes del románico soriano. Según la información publicada por el portal web de turismo y ocio Terranostrum, pertenece al románico tardío y fue levantada entre las primeras décadas del siglo XIII, un periodo en el que el lenguaje arquitectónico medieval comenzaba a incorporar influencias góticas.

La iglesia de San Miguel Arcángel, uno de los templos románicos más singulares y monumentales de Soriaguiadesoria.es

Desde el exterior, el templo impone por sus dimensiones. Resulta sorprendente encontrar un edificio de esta monumentalidad en una localidad con apenas unas decenas de habitantes. Sus muros de sillería de buena calidad, su estructura de tres naves y su poderosa cabecera absidal revelan la importancia histórica que tuvo este enclave dentro de la antigua Comunidad de Villa y Tierra de Berlanga. Pero hay algo que inevitablemente roba toda la atención: la portada meridional.

La entrada principal, orientada al sur, está compuesta por arquivoltas de medio punto decoradas con molduras y motivos geométricos. Según Terranostrum, la portada se articula mediante arquivoltas baquetonadas y una decoración exterior de dientes de sierra, rematada por una chambrana de puntas de diamante, rasgos característicos del románico tardío soriano. Sin embargo, el verdadero golpe visual aparece justo en el centro.

IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCANGEL DE CALTOJAR .

El detalle de la Iglesia de San Miguel Arcángel de Caltojar que casi nadie conoce: el capitel pinjante

La portada de Caltojar no responde al esquema habitual del románico castellano. En lugar de un tímpano macizo, la composición se abre mediante un arco geminado de medio punto presidido por un capitel pinjante, un recurso escultórico extremadamente raro.

Terranostrum lo describe como un «singular tímpano, abierto en arco geminado de medio punto y capitel pinjante», mientras que Guía de Soria destaca que este elemento aporta «un toque de exotismo a la puerta».

Ese capitel pinjante actúa como eje visual de la composición, mientras un relieve de San Miguel Arcángel aparece representado en la clave del conjunto. El resultado es una composición insólita, poco frecuente dentro del románico peninsular y especialmente excepcional en el ámbito soriano.

Es precisamente este detalle el que ha convertido a la iglesia en un referente para estudiosos del arte medieval y amantes del patrimonio histórico. Aunque muchos viajeros se acercan atraídos por la cercanía de San Baudelio, son pocos quienes reparan en la importancia artística de este pequeño gran hallazgo arquitectónico.

La relevancia patrimonial del edificio también está reconocida oficialmente. La Iglesia de San Miguel Arcángel fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC) el 6 de junio de 1981, según recoge Terranostrum, por su extraordinario valor arquitectónico e histórico.

La Iglesia de San Miguel Arcángel de Caltojar y su sorprendente mezcla de románico y gótico

La singularidad del templo no termina en la portada. La iglesia constituye un magnífico ejemplo de transición entre estilos. De acuerdo con Guía de Soria, el edificio fue levantado aproximadamente entre 1215 y 1230, un momento donde aparecen formas de transición al gótico mezcladas con recursos plenamente románicos. Las naves presentan bóvedas de arista de factura más avanzada, mientras que el presbiterio y el ábside conservan soluciones constructivas medievales más tradicionales.

El exterior del templo reserva otra sorpresa en su ábside central, uno de los elementos más monumentales del edificio. Guía de Soria lo define como un conjunto de clara «influencia borgoñona», articulado mediante columnas triples y decorado con frisos de arquillos lombardos sobre modillones de rollos.

En el interior, el patrimonio artístico continúa sorprendiendo. Allí se conserva una pila bautismal románica de forma troncocónica, un curioso púlpito mudéjar con decoración geométrica que aún mantiene restos de policromía y un importante retablo. Según Terranostrum, el altar mayor incluye una pintura atribuida a Antonio Palomino dedicada a la Asunción de la Virgen María y un retablo churrigueresco realizado a comienzos del siglo XVIII.

La Iglesia de San Miguel Arcángel de Caltojar y qué ver en este rincón de Soria

La visita a Caltojar permite descubrir otros rincones inesperados del sur soriano. En el término municipal todavía permanecen dos antiguas atalayas musulmanas del siglo X: La Ojaraca y La Veruela, construidas para controlar visualmente el territorio en un momento estratégico de frontera.

Desde la Atalaya de Caltojar. Gregorio Sanz Dolado

El pueblo también guarda una curiosidad cultural poco conocida. Sus calles albergan una colección de murales inspirados en Pablo Picasso, recuperados gracias a un proyecto vecinal que devolvió la vida a unas pinturas deterioradas por el paso del tiempo.

La Ermita de San Baudelio se alza en mitad del campo soriano, en el término municipal de Caltojar, casi camuflada entre el paisaje.Getty Images

Y, a apenas unos kilómetros, se encuentra la ermita de San Baudelio, considerada una de las joyas más extraordinarias del románico español.