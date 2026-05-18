El pueblo diminuto de Soria escondido entre sabinas que guarda una torre islámica del siglo XI

La Torre de Chaorna, una construcción de origen islámico fechada en el siglo XI, se alza sobre un risco junto a la conocida Cueva de la Mora.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

El paisaje se abre entre sabinas centenarias, paredes de roca caliza y calles empinadas de piedra hasta revelar uno de los secretos mejor guardados de Soria. Chaorna, una diminuta aldea integrada en el municipio de Arcos de Jalón, conserva sobre un risco una torre islámica del siglo XI que todavía domina el horizonte junto a la enigmática Cueva de la Mora. Su ubicación, rodeada por uno de los sabinares más extensos de Europa, convierte a este rincón soriano en una postal de historia y naturaleza difícil de olvidar.

Desde la plataforma Soria Está de Moda describen Chaorna como un enclave «encajonado en una hoz del arroyo de Useca» y rodeado por «uno de los sabinares más grandes de Europa», una imagen que resume perfectamente la personalidad de este pequeño núcleo soriano donde el paisaje parece abrazar cada rincón del pueblo.

Chaorna y el sabinar de Soria que es uno de los mayores de Europa

Chaorna forma parte de uno de los ecosistemas más singulares de la península. Según explica EscapadaRural, esta pequeña localidad se integra dentro del sabinar albar más extenso de España y considerado también uno de los mayores de Europa. Este espacio natural, incluido dentro de la Red Natura 2000 como Lugar de Interés Comunitario, se extiende especialmente entre poblaciones sorianas y limítrofes como Judes, Iruecha o Mochales.

Las protagonistas absolutas del paisaje son las sabinas albares, árboles centenarios de enorme resistencia capaces de sobrevivir en condiciones extremas. Algunas superan los 400 años de vida, de acuerdo con la información publicada por EscapadaRural, donde también destacan la densidad de sus copas y su enorme capacidad para soportar las adversidades climáticas características del sur de Soria.

El entorno de Chaorna ofrece además una imagen singular dentro del valle del Jalón. Desde el perfil turístico Soria Ni Te La Imaginas describen este pueblo como un lugar «donde la piedra, la historia y la naturaleza se dan la mano», rodeado por una hoz caliza y panorámicas capaces de dejar sin palabras a quienes se acercan hasta este rincón soriano.

La torre islámica de Chaorna y la Cueva de la Mora, el gran secreto medieval de Soria

Sobre un risco situado detrás de la iglesia de San Miguel emerge uno de los grandes símbolos patrimoniales del pueblo: la Torre de Chaorna. Según el inventario de CastillosNet y MonumentalNet, esta construcción se levanta «por encima de la denominada Cueva de la Mora» y corresponde a un torreón de origen islámico.

La fortificación, fechada en el siglo XI, fue construida en mampostería y mantiene una planta rectangular de aproximadamente cinco por seis metros. Sus muros alcanzan algo más de un metro de grosor y todavía conserva una altura aproximada de doce metros.

La ubicación de esta atalaya multiplica su atractivo visual. Elevada sobre el caserío y abrazada por la roca, la torre continúa dominando el paisaje como un vigía silencioso del valle. El estado actual de conservación corresponde a una situación de ruina, tal y como recogen CastillosNet y MonumentalNet, aunque el monumento permanece protegido bajo la legislación estatal del patrimonio histórico español, amparado por el Decreto de 1949 y la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985.

Junto a la torre aparece otro de los nombres ligados a la memoria local: la Cueva de la Mora, un enclave que suma atractivo histórico y paisajístico al recorrido por el pueblo.

Chaorna, el pueblo de Soria donde las calles de piedra conservan otra forma de vida

Recorrer Chaorna significa atravesar calles tranquilas y empinadas bordeadas por construcciones de piedra que mantienen una extraordinaria armonía con el paisaje. Desde Soria Está de Moda destacan precisamente esa sensación de unidad arquitectónica que convierte al pueblo en un conjunto especialmente fotogénico.

EscapadaRural recupera además la memoria de quienes crecieron aquí. Un vecino nacido y criado en Chaorna recordaba cómo hacia 1940 el pueblo reunía alrededor de 80 habitantes, dos escuelas diferenciadas para niños y niñas, agricultura, ganadería y una intensa vida comunitaria. «En Chaorna fui feliz y había mucha juventud», relataba al medio, evocando una época en la que las calles se llenaban de niños, el frontón marcaba los domingos y el lavadero se transformaba en un espacio de reunión vecinal.

El pueblo también ha conquistado las redes sociales gracias al conocido como «Balcón de Chaorna», un banco de inspiración gaudiniana situado en uno de los puntos más altos del núcleo urbano. EscapadaRural explica que este rincón fue creado por una familia vinculada a Cataluña como muestra del cariño hacia el pueblo y se ha convertido en uno de los lugares más fotografiados de la provincia por sus vistas al caserío, la Cueva de la Mora y el torreón islámico.

Chaorna encuentra en primavera y otoño algunos de sus momentos más espectaculares. Vecinos citados por EscapadaRural explican que durante esas estaciones el verde gana intensidad, las fuentes recuperan fuerza y el entorno natural multiplica su atractivo.