La Aemet ya pone fecha a los 30 grados en Soria en una semana sin lluvia

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Llega el calor a Soria. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya marca para esta semana temperaturas máximas de 30 grados en Soria capital, que pueden ser de 31 en Arcos de Jalón y 32 en El Burgo de Osma. No son valores de verano-verano, pero sí un contraste con un inicio de mayo de manga larga. Todo ello en una semana sin lluvia, en la que sólo aparecen probabilidades y escasas hacia el fin de semana.

No obstante, para ver estas cifras en los termómetros de Soria hay que esperar un poco. La subida será paulatina con uno o dos grados más este martes, una subida de tres para el miércoles y otros dos o tres para el jueves. Esto supondrá que a mitad de semana Soria capital ya verá los 28 y en el sur y oeste de la Comunidad habrá puntos de 30.

El día más cálido de la semana se espera para el viernes, cuando otra ligera subida elevará las temperaturas de forma bastante amplia en la provincia por encima de la treintena de grados. Hasta un punto fresco como pueda ser Covaleda verá los 28 grados de máxima. Ya de cara al fin de semana se producirá un descenso muy ligero, de unos tres grados, lo que unido a la probabilidad de algún pequeño chaparrón puntual dejará un ambiente más propio de la primavera soriana.

Respecto a las temperaturas mínimas, aunque este lunes aún ha dejado valores bajos, el jueves o el viernes se espera que no se baje de los 10 grados en la mayor parte de Soria. Buenas noticias para todo tipo de cultivos que parecen dejar atrás las heladas tardías que otros años, a principios de mayo, tanto daño han hecho.

Por otro lado, el embalse de la Cuerda del Pozo amanecía este lunes por encima del 84%, ganando más de siete décimas en una semana. Aunque el año pasado por estas fechas estaba al 92%, no parece que una semana principalmente seca vaya a ser problemática en cuanto a la reserva disponible para afrontar el verano en Soria.