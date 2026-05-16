El tiempo en Soria no se equivoca: nieve en el mes de mayo

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Bien lo dice el refrán castellano, el dicho más conocido sobre el tiempo que en Soria no se equivoca: hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Y así ha sucedido en la primera quincena de este mes de mayo en la provincia donde, después de un mes de abril más cálido de lo acostumbrado, ha habido que volver a sacar del armario abrigos y anoraks. Y es que este mes de mayo en Soria ha hecho bastante frío. Tan es así que dos localidades sorianas se encuentran en el registro de las cinco temperaturas más bajas de Castilla y León y, además, en el conocido como 'mes de las flores'' ha nevado en las cumbres en pleno mes de mayo.

Con respecto a las temperaturas más bajas registradas, la Aemet apunta Ucero y Morón, con -2,1 y -2 grados respectivamente como el segundo y tercer punto de la Comunidad con más frío.

Además, en Espejo de Tera se han marcado este 16 de mayo -3,6 grados en el exterior, según el colaborador del organismo meteorológico José Luis Valer. La máxima del viernes fue de 10 grados "muy baja para estas fechas debido a la entrada de una masa de aire procedente del Ártico", apunta este experto en Meteorología.

No es la primera vez en este mes que se marcan mínimas en Espejo, donde el pasado día 6 el termómetro bajó hasta los -2,7.

Además, este viernes nevó en las montañas por encima de 1.800 metros, con la sierra Cebollera como ejemplo, donde "hay una capa de nieve nueva aparte de los neveros ya existentes", apunta.

El pronóstico de la Aemet para este sábado 16 sigue siendo de frío, con las mínimas bajo cero en las comarcas de Almazán y El Burgo con -1 grados y las máximas sin pasar de los 16. En el área de Soria, el termómetro se mueve entre los 2 y los 15 grados.

El cielo estará nuboso, tendiendo a intervalos nubosos durante la segunda mitad del día, según la Aemet, que apunta temperaturas mínimas en descenso y máximas en ligero o moderado ascenso, con heladas débiles dispersas. Asimismo, predominará el viento de componentes norte y oeste, flojo con intervalos moderados.