La tasa de asuntos pendientes sube un 15% en los juzgados de Soria

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Los juzgados de Soria recibieron el año pasado –antes de que cambiara su nomenclatura por Tribunal de Instancia– un total de 12.359 asuntos en las distintas jurisdicciones de civil, penal, contencioso y social, una cifra algo menor que un año antes, los 12.669, lo que arroja una caída del 2,4%. Por otro lado, la resolución de asuntos en 2025 se limitó a los 11.949, es decir, 410 se quedaron pendientes, que a su vez se sumaron a otros que venían arrastrándose del ejercicio anterior, con lo que el balance es de 5.146 casos en trámite al acabar diciembre. El diciembre anterior eran 4.604 los que estaban pendientes, por lo tanto, una subida del 11,8%.

Los datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial ponen de manifiesto un aumento en la tasa de pendencia –la relación entre asuntos pendientes y los resueltos– que se eleva un 14,9%, con una doble lectura, contrasta con el buen comportamiento en el año 2024 cuando la variación de dicha tasa fue incluso negativa, del menos 7,6%, pero por otro lado, sí mejora las cifras que se obtuvieron en 2023 cuando el salto fue del 21,8% en el coeficiente entre los casos que se quedaron pendientes al final del año y los que se habían resuelto en ese mismo periodo contabilizado.

Con todo, la tasa de pendencia de los juzgados de Soria es bastante aceptable, del 0,43%, ya que un territorio está en mejor situación cuando menor sea su tasa de pendencia.

Por otro lado, es significativo el descenso en el número de procedimientos que ingresaron en la jurisdicción de civil, 5.376, lo que representa hasta un 10,5% menos que el año anterior, pero por otro lado, la jurisdicción penal creció notablemente, un 4,5%, al pasar a los 6.113 entre los distintos órganos que llevan este tipo de asuntos (juzgados de instrucción, primera instancia, violencia contra la mujer, menores, Juzgado de lo Penal y la Audiencia Provincial en sus secciones civiles y mixtas).

Igualmente destacada fue el alza porcentual en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo –encargado de resolver conflictos entre los ciudadanos o empresas y las administraciones públicas– con un 17,6% de incremento, aunque en cifras absolutas ingresaron 140 casos. En lo social fueron 730 asuntos, un 5,3% más que el ejercicio anterior.

En lo que concierne a la resolución, en civil se dio salida a 5.313 asuntos, un 4,4% menor en la comparativa anual; en penal los resueltos fueron 5.884, un menos 2,7%; en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo la resolución fue superior a los ingresados, 143 en números absolutos, lo que se explica por los que se venían arrastrando, pero aún así no se mejoraron los datos del año anterior y se dio salida a un 2,7% menos. Por último, en la jurisdicción de social, los 609 resueltos dio un porcentaje mejor en la comparativa interanual, del 11%.

De este modo, la tasa de resolución, es decir, la relación entre los asuntos resueltos y los ingresados en ese año, logra acercarse al equilibrio con 0,97% al cierre del mes de diciembre, un 0,4% menos que el año anterior, lo que indica que si no se arrastraran asuntos de otros años el balance en los juzgados habría sido bastante eficiente. Con todo, es peor que un año antes cuando la variación fue del 4,5% y es que la tasa de resolución, si es mayor que uno, indica que se está resolviendo más de lo que ingresa.

El conjunto de datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial pone de manifiesto que la tasa de congestión en los juzgados de Soria –la relación entre todos los asuntos, tanto los pendientes como los de nuevo ingreso, y los que se resuelven– al cierre de diciembre estaba en el 1,4%, lo que en términos comparativos se elevó interanualmente en un 3,4%, muy similar al alza del 3,9% del año 2023, aunque en 2024 el balance fue mucho mejor, al quedarse en un cambio del 2,2% en negativo.

A este respecto, hay que mencionar las sentencias emitidas a lo largo de 2025 que fueron 3.428, unas 200 menos que en 2024 (-5,8%). En civil se dictaron 2.131, en penal fueron 915, otras 289 en lo social y 93 de la jurisdicción del contencioso. El porcentaje de asuntos que se resuelve por sentencia arroja una tasa del 0,29% en Soria.