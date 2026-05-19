El Valle del Hidrógeno alcanza los 470 millones de euros y creará 2.000 empleos en una década

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Castilla y León sigue avanzando para posicionarse en la próxima década como referente en la producción, transformación y consumo del hidrógeno verde. Ese es el marco del proyecto CyLH2Valley que celebra esta semanas unas jornadas en Soria donde se analizarán los avances en un iniciativa que ya moviliza 470 millones en inversiones públicas y privadas y prevé alcanzar los 2.000 empleos en 10 años. Las jornadas también incluyen, mañana, una visita a la primera planta de hidrógeno verde de la Comunidad impulsada por Somacyl y Redexis en el PEMA de Garray.

La delegada de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, presidió la apertura de las jornadas junto al coordinador del proyecto, Ismael Lozano, y el gerente de la asociación castellano y leonesa del hidrógeno, Javier Robador. De Gregorio recordó que la iniciativa afecta de manera inicial a Soria, Valladolid y Burgos, con previsión de sumar a otros territorios según avance el desarrollo.

El consorcio que lidera el Valle de Hidrógeno cuenta ya con 37 socios, 22 de ellos con centros de trabajo en la Comunidad, con una configuración que abarca empresas de consultoría, ingeniería, centros tecnológicos, fundaciones, empresas, organismos públicos y asociaciones. La financiación parte de la colaboración público privada y destacan nombres como los de Elyse-Kronospan, Aciturri, Univergy o Ignis, por citar algunos ejemplos. La parte pública, según informó la Junta, alcanza los 88 millones de euros con fondos autonómicos, nacionales y la participación de otras instituciones como el Ayuntamiento de Burgos o la Clean Hydrogen Partnership, vinculada a la Comisión europea.

El proyecto que no solo contempla la elaboración del hidrógeno "sino también su transformación, su distri bución, su almacenamiento y su consumo" convirtiendo el eje Burgos-Soria-Valladolid "en un ecosistema dirigido a potencial las energías renovables y sobre todo el hidrógeno verde". Además, se complementarán con instalaciones análogas desarrollas en la provincia de León alrededor de La Robla, Villadangos y Cubillos del Sil.

Las cifras del proyecto también dan cuenta de su dimensión. 470 millones de inversión y en una década los proyectos superarán los 6.000 millones y la previsión de creación de 2.000 empleos directos e indirectos. Los 467,7 millones que ahora moviliza el valle se distribuyen en 9 proyectos piloto en diferentes ubicaciones del valle y que servirán para comprobar la viabilidad del mismo. Entre ellos, hay 4 plantas de producción de hidrógeno verde, dos de las integrando su transformación en amoniaco y metanol, la modificación de quemadores a hidrógeno en instalaciones térmicas de consumo de gas natural, una estación de repostaje de hidrógeno para movilidad, un hidroducto y la adquisición de autobuses, camiones y vehículos ligeros.