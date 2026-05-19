Adif formaliza el contrato para mejorar diez pasos a nivel de la Torralba-Soria por 3 millones

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Adif, ha formalizado el contrato para la redacción del proyecto constructivo y la ejecución de las obras de mejora de la protección de diez pasos a nivel de la línea convencional Torralba-Soria. El contrato asciende a 3.189.238 euros y ha sido formalizado con la empresa Ena Tecnología S.L.

El anuncio de formalización, que se publicó ayer en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PCSP), fija un plazo de ejecución de 13 meses. La adjudicataria es una pequeña y mediana empresa. Al procedimiento concurrieron cuatro ofertas, tres de ellas presentadas por pymes.

Los pasos a nivel incluidos en el contrato se localizan en los puntos kilométricos 2/906 y 3/600, en el término municipal de Miño de Medinaceli; 27/363, en Taroda; 36/631, 37/710 y 39/764, en Morón de Almazán; 58/214, en Matamala de Almazán; 68/997, en Tardelcuende; 76/833, en Quintana Redonda, y 82/416, en Los Rábanos.

La actuación permitirá elevar estos pasos a nivel hasta la categoría A2, que supone protección automática mediante aviso al usuario. Este aviso se realiza a través de señalización luminosa y acústica, que se activa de forma automática ante la aproximación del tren.

Los trabajos servirán también para sustituir los bloqueos telefónicos existentes por sistemas de protección de tren más avanzados. Esta mejora redundará en una mayor seguridad para las circulaciones ferroviarias y para el tráfico rodado y peatonal en los puntos de cruce afectados.

El contrato se licitó por un presupuesto base de 4.115.065 euros. La adjudicación se resolvió según los criterios previstos en la Ley de Contratos del Sector Público, tras valorar la oferta económica y los criterios técnicos sujetos a juicio de valor.

Esta intervención forma parte de los trabajos de modernización de la línea Torralba-Soria, que han permitido renovar la infraestructura y mejorar su fiabilidad. Adif enmarca estas actuaciones en la renovación integral de la línea, que en su última fase alcanzó una inversión de unos 80 millones de euros y que se ha centrado en dos tramos: los 13 kilómetros desde la estación de Torralba en sentido Soria y otros 34 kilómetros en el tramo final hasta la capital soriana.

La renovación de la línea ha incluido la sustitución de balasto, traviesas y carril, mejoras de trazado, la remodelación y reordenación de vías y andenes en las estaciones de Soria y Almazán, y la instalación de nuevos enclavamientos electrónicos. Estos dispositivos controlan el funcionamiento de elementos instalados en la vía, como agujas, señales o sistemas de detección de trenes.

La línea dispondrá además de nuevos sistemas de señalización, del sistema de telecomunicaciones ferroviarias GSM-R y del sistema de control de tráfico BLAU, siglas de Bloqueo de Liberación Automático en vía única. Este sistema sustituye al bloqueo telefónico y permite aumentar la fiabilidad, la seguridad y la capacidad de la línea.