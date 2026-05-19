El aviso que debes mirar antes de hacer una ruta por Soria este verano: no todo depende del sendero

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Cuando vayas a hacer senderismo por la provincia este verano, debes mirar otras cosas aparte del tiempo. Por ejemplo, conviene tener en cuenta el estado de los accesos y las posibles restricciones temporales en espacios naturales, pistas forestales o zonas de aparcamiento.

En el momento actual, no hay constancia oficial de cortes generalizados en los senderos de Soria para este verano. Lo que sí está documentado es que algunas actuaciones recientes ya han afectado al acceso a espacios muy visitados, como el Monumento Natural de La Fuentona, y que el verano añade limitaciones por riesgo de incendios en zonas forestales.

El caso de La Fuentona sirve como ejemplo. La Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, dependiente de la Junta, inició en abril las obras de mejora del camino de acceso al Monumento Natural, una actuación destinada a acondicionar la vía que une la carretera SO-P-5026 con el punto de información del espacio natural.

Durante esos trabajos, el acceso para vehículos permaneció cerrado temporalmente, aunque el paso peatonal se mantuvo por la senda que parte desde la Casa del Parque Palacio de Santa Coloma-La Fuentona y el Sabinar de Calatañazor.

La Fuentona ya reabrió, pero el aviso sigue siendo útil

La propia Junta comunicó posteriormente la reapertura al tráfico rodado tras el avance de las obras. Es decir, no estamos ante un corte vigente que impida visitar La Fuentona este verano, sino ante un ejemplo claro de cómo una mejora puntual puede modificar durante unos días la forma de llegar a un paraje natural.

La actuación incluía mejoras en infraestructuras de uso público, aparcamientos, señalización y equipamientos para visitantes. Son cambios pensados para ordenar mejor la llegada de público a espacios naturales que reciben mucha presión en los meses de más afluencia.

Precisamente por esto, antes de hacer una ruta por enclaves como La Fuentona, Valonsadero o el entorno del Duero, conviene comprobar la información actualizada. No es alarmismo, sino una cuestión de seguridad y planificación básicas.

El verano añade otra limitación: los incendios

Otro de los motivos que pueden alterar tus planes de senderismo son los evidentes riesgos de incendio, que en verano aumentan. En Castilla y León, la época de peligro alto se fija, con carácter general, entre el 12 de junio y el 12 de octubre. Durante ese periodo hay limitaciones en los montes y en la franja de 400 metros que los rodea.

Esto no significa que no se pueda caminar, por supuesto, pero el monte en verano tiene reglas propias, como las de no bloquear pistas con vehículos, no tirar colillas, no usar fuego fuera de los supuestos permitidos y respetar cualquier restricción extraordinaria si la situación meteorológica se complica.

La conclusión es clara: en la actualidad, no hay motivo para alarmarse por cortes generales confirmados en los senderos sorianos para este verano. Sin embargo, sí hay obras recientes en accesos, mejoras en espacios naturales y normas estivales que pueden cambiar la experiencia.

Por eso, antes de emprender cualquier ruta, conviene revisar la información actualizada en los canales oficiales de la Junta de Castilla y León, en la web del Ayuntamiento de Soria cuando se trate de Valonsadero o del entorno urbano, y en los avisos de Medio Ambiente sobre riesgo de incendios. Ese simple paso puede evitar un rodeo, una sanción o una ruta frustrada.