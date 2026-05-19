El Torrezno de Soria no tiene techo: Este año prevé una producción de 5 millones de kilos

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

La producción del torrezno sigue su escalada imparable, ya que en el último trimestre ha experimentado un incremento del 25% con respecto al mismo periodo de 2025 y prevé este año alcanzar los cinco millones de kilos. nuevo récord tras superar en 2025 los 4,5 millones de kilos. Así lo ha indicado en la mañana de este martes el presidente de la Asociación de Fabricantes de Torrezno de Soria, Samuel Moreno, durante la entrega del cheque por valor de 642 euros a Parkinson Soria con la recaudación del delantal solidario. Moreno ha reconocido el asombro de la propia agrupación, que ya pensaba en que las cifras habían tocado techo el año pasado y no esperaban seguir creciendo a ese ritmo.

Es más, ha señalado que en marzo se ha vuelto a alcanzar el récord de producción mensual con más de 524.000 kilos, superando con creces el anterior récord, experimentado en diciembre de 2025, con 476.000 kilos.

Moreno lo vincula con el logro de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Torrezno de Soria, que espera contar con el etiquetado de la Unión Europea a finales de este año, una vez culmine la tramitación administrativa en la que se encuentra ahora mismo inmersa la Asociación para modificar algunos de los estatutos del reglamento.

De hecho, las miras están puestas en el crecimiento internacional y los empresarios esperan que las cifras aumenten cuando el producto se etiquete con la Indicación Geográfica Protegida. De momento, la Asociación exporta a Reino Unido, Andorra, Rumanía y Holanda, principalmente.

Cabe recordar que la Unión Europea inscribió el 19 de noviembre de 2024 la nueva IGP en el registro de Denominaciones de Origen Protegidas. El reglamento fue publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea y, a partir de ese momento, esta marca quedó protegida por derechos de propiedad intelectual.

La Asociación aprobó el reglamento y el órgano de gestión y actualmente adapta el pliego de cómo se regula la fabricación para que todos los procesos de las empresas estén armonizados.