La cascada de Soria que puedes atravesar caminando y contemplar desde detrás del agua

El agua de Cueva Serena cae entre roca y espuma en uno de los rincones naturales más sorprendentes de la Sierra de Urbión.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Caminar detrás de una cascada suele formar parte de esos planes que parecen reservados a paisajes remotos o películas de fantasía. En Soria, esa experiencia se encuentra a unos minutos caminando desde el aparcamiento de Castroviejo y apenas requiere una pequeña caminata. Cueva Serena, junto a Castroviejo y Duruelo de la Sierra, permite situarse detrás de una cortina de agua mientras el bosque aparece enfrente como si se mirara a través de un cristal en movimiento.

La sensación sorprende por inesperada. El sonido del agua golpeando la roca, la humedad del musgo y la luz filtrándose desde el exterior transforman este pequeño rincón de la Sierra de Urbión en uno de esos lugares que se recuerdan más por lo vivido que por el esfuerzo para llegar.

Cueva Serena, la cascada de Soria que puedes atravesar

El gran atractivo de este enclave reside precisamente en la experiencia. La cascada cae desde una cornisa de roca formando un pequeño velo de agua bajo el que el visitante puede resguardarse y contemplar el paisaje desde dentro.

El portal especializado El Nido de Pinares describe Cueva Serena como «posiblemente, el paraje más evocador de toda la Sierra de Urbión» y destaca precisamente esa singularidad: una cascada que permite resguardarse bajo la roca y contemplar el paisaje tras la cortina de agua.

Desde el interior, el efecto visual cambia por completo. El paisaje aparece difuminado por el agua y el entorno adquiere una atmósfera silenciosa y fresca que desde este alojamiento rural comparan con una escena «propia de una leyenda celta».

Durante el invierno, además, el espectáculo se transforma con carámbanos suspendidos sobre la roca, mientras que la primavera multiplica el caudal y convierte el rincón en un escenario especialmente atractivo para la fotografía.

Cueva Serena y Castroviejo, una escapada donde el paisaje se convierte en experiencia

La visita gana todavía más interés al completarse con el paseo por Castroviejo, el conjunto de formaciones rocosas situado junto al acceso de la cascada. La creadora de contenidos de viajes Suki, autora de Suki On The Road, define este enclave como «un capricho de la naturaleza», un lugar modelado durante siglos por el viento, el agua y el hielo.

El paseo entre grandes moles de piedra aporta una sensación muy distinta a la de otros senderos de montaña. Pasillos estrechos, rocas con formas caprichosas y pequeños miradores convierten el recorrido en algo inmersivo. Según relata Suki, el visitante avanza entre «torres, columnas, cavidades y pasillos naturales» que despiertan la imaginación a cada paso.

La combinación funciona especialmente bien porque todo sucede a muy poca distancia: primero la sorpresa de la cascada y después el paisaje pétreo de Castroviejo.

Cueva Serena, en la Sierra de Urbión, uno de los paisajes de agua más espectaculares del entorno donde nace el río DueroGetty Images

Cómo vivir la experiencia de Cueva Serena en pocos minutos

La facilidad de acceso forma parte de su éxito. Desde el aparcamiento de Castroviejo parte una senda sencilla y corta que conduce hasta la cascada. Según Suki On The Road, el trayecto ronda unos 300 metros.

Para quienes prefieren una caminata algo más completa, Wikiloc recoge el recorrido circular PR-SO 71 documentado por el usuario antotemo, con algo más de cinco kilómetros y dificultad técnica fácil. En su descripción, el senderista relata el instante en que aparece el rincón más esperado de la ruta: «Nos encontramos con la Cueva Serena, una preciosa oquedad en la roca, donde se precipita el agua en forma de cascada, creando un lugar muy hermoso».

El recorrido atraviesa un pequeño bosque de pinos y varios pasos entre roca, además del arroyo que forma aguas abajo la cascada, según describe el itinerario de Wikiloc.

Ruta de las Cascadas de Duruelo de la Sierra

Cueva Serena, el plan de Soria que se recuerda por lo que se siente

Algunos lugares impresionan por las dimensiones; otros, por la experiencia. Cueva Serena pertenece claramente al segundo grupo. Colocarse detrás del agua y observar el paisaje desde esa perspectiva transforma una visita sencilla en un recuerdo muy concreto.

Desde El Nido de Pinares lo recomiendan como el espacio perfecto para «una fotografía inolvidable o un momento de paz absoluta», una definición muy cercana a lo que transmite este rincón escondido de la Sierra de Urbión: un pequeño alto en el camino donde el bosque, el agua y la piedra consiguen detener el ritmo durante unos minutos.