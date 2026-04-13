El 'oro azul' que nace en Soria y da origen a uno de los grandes ríos de España

Cueva Serena, en la Sierra de Urbión, uno de los paisajes de agua más espectaculares del entorno donde nace el río DueroGetty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

En Duruelo de la Sierra, el agua marca el inicio de una de las grandes historias geográficas de la península. Entre pinares de altura y formaciones rocosas, en pleno entorno de los Picos de Urbión, nace el río Duero. Este punto, situado por encima de los 2.000 metros de altitud, concentra en pocos metros una combinación excepcional de paisaje, identidad y valor natural. Desde aquí comienza un recorrido de casi 900 kilómetros que atravesará España y Portugal hasta desembocar en el Atlántico.

El nacimiento del Duero se sitúa en las fuentes del Duero, dentro del término municipal de Duruelo de la Sierra, en un entorno de alta montaña caracterizado por praderas alpinas, pinares y afloramientos rocosos. Así lo recoge la web oficial del Ayuntamiento de Duruelo de la Sierra, que sitúa el nacimiento del Duero en su término municipal, junto a los Picos de Urbión, mientras que portales especializados como Definderural lo ubican en torno a los 2.100–2.160 metros de altitud.

Este punto inicial, discreto en apariencia, resulta clave para entender la dimensión posterior del río. El Duero se convierte a lo largo de su recorrido en uno de los grandes ejes fluviales de la península ibérica, con un papel fundamental en el desarrollo agrícola, paisajístico y cultural de amplias regiones.

Imagen de la Caldera de Duruelo de la Sierra.Ayuntamiento de Duruelo de la Sierra

La ruta del Duero en Urbión: el plan que convierte el origen en experiencia

El nacimiento del Duero se puede recorrer a pie a través de diferentes itinerarios de senderismo que permiten entender el entorno desde dentro. Plataformas especializadas como Wikiloc recogen varias rutas detalladas en esta zona.

Una de las más representativas es la ruta 'Duruelo de la Sierra. Nacimiento Río Duero y Pico Urbión'. Según la información publicada en Wikiloc, se trata de un recorrido circular de 7,4 kilómetros, con 415 metros de desnivel positivo, dificultad moderada y una altitud máxima de 2.157 metros.

El itinerario comienza en el entorno de Peñas Blancas y sigue un sendero señalizado que atraviesa un pinar de gran valor paisajístico. La propia descripción de la ruta en Wikiloc detalla el paso por el refugio conocido como El Búnker y el avance progresivo junto al curso inicial del Duero, todavía en formación, entre pequeñas pozas y tramos estrechos.

El recorrido incluye además el ascenso al Pico Urbión, desde donde se obtiene una visión panorámica completa del territorio. La combinación de bosque, alta montaña y formaciones rocosas es, según la propia plataforma, uno de los grandes atractivos del itinerario, que se puede completar en una mañana y ofrece una experiencia especialmente equilibrada entre esfuerzo y recompensa.

Panel de la Senda del Duero en el entorno de Urbión, donde se señaliza el inicio del recorrido del río desde sus fuentes en SoriaWikiloc

El Duero y el entorno de Urbión: paisaje protegido y referencia natural

El nacimiento del Duero se integra en un entorno natural de gran valor ecológico dentro del Parque Natural Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión. En este contexto destaca la cercanía de la Laguna Negra, uno de los enclaves más reconocibles de la provincia.

Por su parte, webs especializadas en turismo activo como La Piñorra coinciden en señalar esta zona como una de las más completas de la península para rutas de media montaña, destacando especialmente la combinación de accesibilidad, riqueza paisajística y variedad de recorridos en torno al nacimiento del Duero y el entorno de Urbión.