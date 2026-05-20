Soria tendrá en septiembre "el mejor centro de formación de profesorado público de Europa"

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Castilla y León, y Soria, referentes por su calidad educativa, contará con una nueva herramienta a partir de septiembre para consolidar su posición. El 1 de septiembre entrará en funcionamiento el nuevo Centro Superior de Formación del Profesorado (CSFP) ubicado en la cúpula 5 del Parque Empresarial del Medio Ambiente de Garray. El jefe del Servicio de Formación e Innovación Educativa de la Consejería de Educación, Javier Madaleno deja claro lo que supone la mudanza de las actuales instalaciones ya que se trata de "unas instalaciones que van a hacer que sea quizá el mejor centro de formación de profesorado público de Europa".

Madaleno explicó que ya han concluido los procesos de licitación de la dotación tecnológica y mobiliaria y confirmó que "el 1 de septiembre el Centro Superior se desplazará al cúpula 5 de Garray". Esa es la fecha en la que arrancarán sus actividades y que sumado a un "equipo motivado" generarán el mejor centro de formación europeo. "Tiene que ser un orgullo para Soria y para la Junta de Castilla y León", subrayó.

Madaleno confirmó la entrada en servicio del centro en el marco del décimo encuentro de Educación Responsable que estos días tiene lugar en la capital soriana. El proyecto educativo, auspiciado por la Fundación Botín, busca "fortalecer otra serie de competencias dentro del alumnado y el profesorado y toda la comunidad educativa", según detalló el Director Provincial de Educación Alfredo de Pablo.

El jefe del Servicio de Formación e Innovación Educativa de la Consejería de Educación, Javier Madaleno; el director provincial de Educación, Alfredo de Pablo, y la directora del Centro Superior de Formación del Profesorado, Carmen Esteras.HDS

En el encuentro participan una decena de Comunidades Autónomas y varios países de América Latina como México, Argentina o Chile, entre otros. Se trata de un proyecto "global" que promueve "el fomento de la creatividad y el bienestar emocional de toda la comunidad educativa". En este proyecto participan unos 120 centros de la Comunidad y cada año se suman unos 13, según indicó Madaleno. "Vemos que hay un impacto muy positivo en el alumnado y los docentes y lo consideramos un proyecto de referencia a nivel autonómico porque va en consonancia con las líneas estratégicas de la Comunidad", subrayó.

Dentro del proyecto también se realizan estancias de profesores en otros países, como México. Hoy se celebra un encuentro de "coordinadores" del programa para analizar los proyectos puestos en marcha y su impacto. Mañana tocará el turno de las exposiciones de cada uno de los centros.