La Diócesis de Osma-Soria baraja dos proyectos para el futuro museo de la concatedral de San Pedro

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El futuro museo de la concatedral de San Pedro avanza poco a poco. La Diócesis de Osma-Soria, según explica el deán catedralicio, Alejandro Casado, tiene encima de la mesa dos proyectos elaborados por la Fundación Las Edades del Hombre. Dos proyectos que varían en dimensiones y, por tanto, en el precio. Y es que, destaca Casado, «estamos a la espera de ver si salen unas subvenciones de Patrimonio, que sí salieron el año pasado, para intentar acogernos a ellas». En este caso, la Diócesis se lanzaría a realizar el proyecto más costoso que ronda los 400.000 euros y que supone musealizar dos plantas. En caso contrario, el proyecto debería ejecutarse con fondos propios por lo que se elegiría el de menor inversión, unos 250.000 euros, al musealizar únicamente una sola planta.

Las Edades del Hombre, apunta Casado, «conocen el espacio, el material con el que contamos... y ha elaborado dos proyectos. Un museo de doble planta y otro que únicamente se quedaría en una planta». En el caso del espacio de doble planta «el museo dispondría de unos 200 metros cuadrados, algo más de la mitad en el caso de quedarnos solo en una planta».

El coste, explica Casado, «se dispara, sobre todo, a la hora de hacer accesible la segunda planta a la que ahora se accede por unas escaleras. Además de sumar toda la obra de electricidad y musealización de la segunda planta». Es la opción elegida por la Diócesis siempre que pudieran acogerse a unas subvenciones de Patrimonio de la Junta de Castilla y León que salieron el año pasado ya que la obra «es muy costosa». Sin embargo, en caso de que esta opción no fuera viable «tiraríamos adelante con el proyecto menor con fondos propios». Sin cerrarse a abrir la segunda planta en un futuro para ampliar el museo a esa segunda planta.

Tal y como subraya el deán «la planta baja está prácticamente nueva. Y la planta de arriba cuenta con el suelo nuevo pero, a pesar de ello, la accesibilidad, adecuación y musealización» ponen encima de la mesa unos proyectos elevados. Y todo ello teniendo en cuenta «que han pasado varios meses y que es posible que los precios aumenten al revisarlos».

En el caso del museo de doble planta la Diócesis plantea «la exposición de unas 70 piezas». Entre ellas, «piezas románicas, pilas bautismales, tapices... Además del propio templo, que también podría visitarse junto a la entrada al museo». En este punto, Alejandro Casado ha destacado que «las visitas a los claustros, tras la restauración, se han multiplicado». No hay que olvidar que precisamente una de las joyas de la concatedral es su claustro, de mediados del siglo XII, declarado monumento nacional en el año 1929.

Y es que, el turismo sacro goza de muy buena salud y, por ello, desde la Diócesis llevan casi 20 años con el empeño de volver a abrir el museo de la concatedral. «Lo teníamos sencillito, pero teníamos problemas de estructura del forjado en la segunda planta y se cerró justo antes de que comenzara a montarse la exposición de Las Edades del Hombre en 2009 ‘Paisaje Interior’. Desde entonces, el empeño de la Diócesis ha sido volver a contar con un espacio expositivo en la concatedral de San Pedro.

Por ello, el museo que se proyecta en la concatedral persigue el objetivo de poner el templo de San Pedro en valor y que los sorianos y turistas puedan visitar tanto el claustro como el museo que estará dotado de obras de arte muy valiosas que en su momento se mostraron con motivo de la exposición de Las Edades en Soria.

De momento la Diócesis no se pone fecha. Casado apunta que «en caso de que salieran las subvenciones de Patrimonio podríamos estar hablando de tener el museo acabado para finales de 2027 o primeros de 2028». Unas fechas que se acortarían en caso de que finalmente la Diócesis se decantara por el proyecto de menor envergadura que sufragaría con fondos propios. De todas formas, no hay nada marcado en el calendario. Ahora mismo, todo rueda sobre la posibilidad de acogerse a las subvenciones aunque está todo en el aire: «Estoy en contacto con Patrimonio de la Junta pero aún no saben nada», indica Casado.