La despedida del padre Eduardo en imágenes: la iglesia del Carmen se quedó pequeña

l padre Eduardo Sanz dejó huella en Soria y la iglesia del Carmen se quedó pequeña en su despedidaMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

Muchos sacerdotes vienen y van por las parroquias sorianas, sin embargo, pocos dejan tanta huella como el padre Eduardo Sanz, natural de El Burgo de Osma y miembro de la comunidad carmelita, que ya prepara su partida a una nueva etapa en Barcelona, donde continuará su labor religiosa en un convento de la orden. Una misa de despedida abarrotó su parroquia, la Iglesia del Carmen, para despedirle en un rezo conjunto.

Conocido dentro y fuera de Soria por su intensa actividad divulgativa, Eduardo Sanz ha desarrollado un blog que comenzó en los años 80, cuando ni siquiera había internet y que continúa con una legión de fieles que siguen sus textos especializados en espiritualidad carmelita. Además de impartir clases en distintos centros universitarios, también ha publicado varios libros y mantiene una activa vida intelectual.

Tras este cambio que redefine las presencias de los Carmelitas, el destino del padre Eduardo Sanz en Cataluña y el cese rutinario del padre Fausto en la Parroquia soriana, un nuevo sacerdote superior fue nombrado en la nueva configuración local, se trata del padre Carmelo que proviene de Burgos y ya ejerce en el convento mariano.

La presencia de los Carmelitas Descalzos en Soria se remonta a finales del siglo XVII, cuando la comunidad quedó establecida de manera definitiva en torno a 1680. Fueron las propias Carmelitas Descalzas quienes impulsaron la llegada de los frailes, conscientes de la importancia de contar con apoyo espiritual cercano para la confesión, el acompañamiento y la celebración religiosa. Inspirados por las enseñanzas de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, los Carmelitas Descalzos centran su vocación en la oración, la vida fraterna y el servicio a la Iglesia, siguiendo además una profunda devoción mariana que guía su espiritualidad y su forma de entender la fe.