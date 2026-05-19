El Obrador de El Royo tendrá 8 espacios para emprendedores

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El Obrador Comunitario Provincial del El Royo dispondrá de 8 puestos para atraer iniciativas empresariales que promuevan el emprendimiento rural que cree empleo a largo plazo.

El Ayuntamiento de El Royo ha aprobado recientemente un reglamento de funcionamiento de este espacio de trabajo colaborativo, cuyo uso regulará el Ayuntamiento y que incluye los criterios para la selección de los usuarios, los recursos y los servicios por parte de los individuos y empresas que se instalen.

Este espacio está enfocado a «fomentar nuevas ideas empresariales y fortalecer las ya existentes», según se recoger en el nuevo reglamento, que también expone que «busca ser una hub rural» para la colaboración comunitaria, el emprendimiento rural, la economía solidaria que permita revitalizar el entorno local.

Contará con 8 espacios de trabajo compartido, que, en principio cuatro serán fijos y otros cuatro ocasionales, aunque esta distribución se podrá modificar de acuerdo a las necesidades. Además contará con espacios multiusos, aula y salas, destinadas a actividades en grupo como celebración de talleres, seminarios, exposición de proyectos, actividades formativas para promover el espíritu emprendedor de los jóvenes y actividades promovidas por organizaciones con fines sociales, entre otros.

Los espacios del centro están dirigidos a emprendedores, profesionales que teletrabajen en El Royo, promotores de proyectos de economía solidaria, empresas de nueva instalación o empresas ya consolidadas y entidades sin ánimo de lucro con las que el Ayuntamiento de El Royo tengan colaboración.

La selección se realizará a través de un comité de valoración formado por personal técnico del Ayuntamiento y del Obrador Comunitario. Se valorará la viabilidad de la iniciativa empresarial presentada, el número de empleos a crear, la experiencia empresarial previa y la pertenencia de colectivos en riesgo de exclusión, así como si se trata de personas graduadas sin experiencia laboral previa.

El plazo máximo de concesión o autorización de uso será de 12 meses, que se podrá prorrogar siempre que no haya lista de espera. El centro estará en funcionamiento durante los 12 meses del año en días laborables, de lunes a jueves, de 9 a 14 horas y de 16 a 19 horas y los viernes de 8 a 15 horas. Durante los 6 primeros meses de actividad se estudiarán las franjas horarias de mayor actividad y demanda.

Los usuarios tendrán que pagar una tasa que estará fijada en una ordenanza municipal que el Ayuntamiento royano aprobará.

La inversión global en las instalaciones, fruto del convenio de colaboración entre la Junta de Castilla y León, a través de Somacyl, y el Ayuntamiento de El Royo, ascendió a 609.446,25 euros (sin IVA).