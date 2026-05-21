La rotonda que cambia el tráfico en Soria: así quedan los desvíos en Las Casas y plaza del Rosario

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

La nueva rotonda de la calle Las Casas ya altera la movilidad en una de las zonas sensibles de Soria. El Ayuntamiento de Soria comunicó el inicio de las obras en el entorno de Las Casas, Tejera, Santo Tomé y la plaza del Rosario, una actuación que llega acompañada de cortes, desvíos y restricciones de paso para intentar ordenar el tráfico mientras avanzan los trabajos. La comunicación municipal sitúa como ejes principales de los recorridos alternativos la calle Caro y Nuestra Señora del Azogue, dos vías que pasan a tener un papel clave mientras dure la intervención.

Qué zona queda afectada por las obras

El punto central de la actuación es la plaza del Rosario, dentro del entorno de la nueva rotonda de Las Casas. La obra obliga a modificar la circulación habitual en este cruce, utilizado por vehículos que se mueven entre el centro, la carretera de Logroño, la salida hacia Zaragoza y calles próximas como Tejera o Santo Tomé.

El Ayuntamiento ha previsto señalización específica para orientar a los conductores y recomienda usar itinerarios alternativos. La idea es evitar que los vehículos lleguen al punto de obra y tengan que rectificar en una zona ya condicionada por maquinaria, cortes y accesos limitados.

Por dónde se desvía el tráfico

El esquema oficial pivota sobre dos alternativas principales. Por un lado, Nuestra Señora del Azogue y la rotonda de la carretera de Logroño aparecen como vía recomendada para canalizar parte del tráfico que necesite evitar el entorno de la plaza del Rosario. Por otro lado, la calle Caro se convierte en una de las salidas más importantes para quienes tengan que desplazarse hacia la carretera de Logroño o hacia la salida en dirección Zaragoza.

También hay afecciones concretas en calles próximas. La calle Tejera queda cortada a la altura de calle Mesta, salvo para residentes y accesos autorizados, según la información municipal indexada sobre la obra. Además, el carril bici se verá afectado en este punto durante la ejecución de los trabajos.

En el caso de Santo Tomé, el paso se mantiene con limitaciones para residentes, acceso a cocheras y vehículos que se dirijan hacia la zona de Condes de Lérida, Doctrina y el mercado de abastos, según recoge la información oficial del Ayuntamiento.

Accesos, peatones y duración de las molestias

El corte no significa que desaparezca toda la movilidad en el barrio. El Ayuntamiento mantiene recorridos peatonales y accesos autorizados para residentes, servicios y necesidades concretas del entorno afectado. Aun así, la obra cambia rutinas: quien atraviese habitualmente esta zona tendrá que anticipar el recorrido y asumir más tráfico en las calles alternativas.

La actuación forma parte de un proyecto más amplio para reorganizar el tráfico entre Las Casas, Tejera y Santo Tomé. El Ayuntamiento ya presentó esta rotonda como una intervención destinada a facilitar el tránsito, mejorar la seguridad peatonal y completar la transformación del entorno de Santo Domingo, con un presupuesto anunciado de 537.860 euros y un plazo de ejecución de seis meses tras su adjudicación.

La clave, por tanto, no está solo en la nueva glorieta, sino en cómo se absorbe el tráfico durante los próximos meses. La zona seguirá siendo un punto sensible para vecinos, comercios, repartidores, peatones, ciclistas y conductores. Y ahí está el seguimiento natural del tema: comprobar si la señalización funciona, si los desvíos por Caro y Nuestra Señora del Azogue son suficientes y si los accesos autorizados evitan que la obra bloquee la vida diaria del barrio.