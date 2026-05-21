Heraldo-Diario de Soria

Educación

¿Quieres estudiar fotografia en Soria? La iniciativa 'Fotobollo' lo pone en bandeja

Una propuesta creativa para sacar a la calle los estudios de fotografía de la Escuela de Artes, los sorianos pudieron conocer la propuesta educativa y los alumnos vivieron una práctica fuera del aula

Fotobollo para mostrar los estudios de fotografia de la Escuela de artes

Fotobollo para mostrar los estudios de fotografia de la Escuela de artesMARIO TEJEDOR

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

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La iniciativa Fotobollo nació como una propuesta original y cercana para sacar a la calle los estudios de fotografía de la Escuela de Artes. Los alumnos expusieron la idea en la Plaza de las Mujeres y así pudieron dar visibilidad al Ciclo Superior de Fotografía de la Escuela de Arte de Soria. Bajo el lema “una foto y un bollo”, decenas de personas participaron en un fotomatón educativo instalado junto al Centro Nacional de Fotografía, convirtiéndose por un día en modelos de un retrato profesional realizado a pie de calle. 

El proyecto tuvo también un importante componente formativo. El alumnado de primer curso del Ciclo Superior de Fotografía pudo enfrentarse a una práctica profesional real fuera del aula, utilizando equipos de iluminación y producción propios del retrato en estudio. Esta experiencia permitió poner en práctica las capacidades técnicas y creativas adquiridas durante el curso, trabajando directamente con el público y desarrollando competencias esenciales dentro de los estudios oficiales de fotografía.

Como incentivo, cada participante recibió una fotografía impresa y un bollo, un detalle sencillo pero efectivo que dio nombre a la actividad y despertó la curiosidad de quienes pasaban por la Plaza de las Mujeres. Con esta acción, la Escuela de Arte de Soria mostró una manera innovadora de acercar las enseñanzas artísticas a la sociedad y de poner en valor la fotografía como disciplina educativa y cultural.

La actividad coincidió además con el periodo de inscripción de las enseñanzas artísticas. El Ciclo Formativo de Grado Superior de Fotografía forma a profesionales de la imagen tanto en el ámbito creativo como en el técnico. Profundiza en el conocimiento de los códigos, estilos y tendencias visuales para concebir imágenes efectivas y originales y llevarlas a la práctica a través de las técnicas específicas de la profesión

Fotobollo para mostrar los estudios de fotografia de la Escuela de artes

Fotobollo para mostrar los estudios de fotografia de la Escuela de artesMARIO TEJEDOR

Una práctica en la calle para los alumnos de fotografia

Fotobollo para mostrar los estudios de fotografia de la Escuela de artes

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Una práctica en la calle para los alumnos de fotografia

Fotobollo para mostrar los estudios de fotografia de la Escuela de artes

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Una práctica en la calle para los alumnos de fotografia

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Una práctica en la calle para los alumnos de fotografia

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Una práctica en la calle para los alumnos de fotografia

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Una práctica en la calle para los alumnos de fotografia

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Una práctica en la calle para los alumnos de fotografia

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Una práctica en la calle para los alumnos de fotografia

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Una práctica en la calle para los alumnos de fotografia

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Una práctica en la calle para los alumnos de fotografia

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