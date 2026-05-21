Fotos: Mesas informativas de las asociaciones de Fadiso

FADISO Soria y sus entidades miembro durante la jornadaMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

Con motivo del Día Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, celebrado el pasado 3 de mayo, FADISO Soria y sus entidades miembro celebraron una jornada con la instalación de mesas informativas, una actividad que había tenido que ser suspendida a causa de las lluvias y por fin pudo ser realizada en un clima mucho más propicio.

El objetivo de esta iniciativa es dar visibilidad al colectivo de personas con discapacidad en la sociedad, sensibilizar a la ciudadanía sobre las dificultades que afrontan en su vida diaria y reivindicar el cumplimiento y respeto de sus derechos. La federación está integrada por asociaciones como Asoem, Alcer, Fibróas, Frater, Parkinson y Aspace, que trabajan de forma conjunta en favor de la inclusión y la igualdad de oportunidades. La federación agrupa a estas asociaciones y desarrolla proyectos de sensibilización, formación e inserción laboral. Además, organiza actividades como esta con el objetivo de visibilizar la realidad de este colectivo y fomentar una sociedad más accesible e inclusiva en la provincia.

En las próximas fechas, ASOEM plantea realizar una actividad por el Día mundial de la Esclerosis Múltiple en la que repartirá el día 28 de mayo unas migas solidarias a un precio de 2€ a las 12 de la mañana en Mariano Granados. Al día siguiente, el viernes 29, la Doctora Patricia Mulero Carrillo, neuróloga en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid y miembro de la Sociedad Española de Neurología impartirá una conferencia titulada Esclerósis Múltiple en 2026: Avances recientes en diagnóstico, tratamiento y pronóstico. La charla será en el Aula de usos múltiples de la Casa del Agricultor de la Caja Rural de Soria a las 19 horas.