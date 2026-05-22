En imágenes: nueva huelga de médicos en Soria y más cancelaciones de operaciones y consultas

Concentración en Soria por la huelga de médicosMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

Una nueva concentración relativa a las huelgas de médicos concentró a más de medio centenar de personas en las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Soria. El sindicatos de médicos critica la reforma del nuevo Estatuto Marco por el Ministerio de Sanidad, la norma que regula las condiciones laborales del personal sanitario público. En Soria las protestas han tenido bastante seguimiento y han provocado la suspensión de cientos de consultas, pruebas diagnósticas y operaciones quirúrgicas. Según los datos de la Junta de Castilla y León, el seguimiento de la huelga en Soria en el día ha sido del 27% en especializada y del 23% en primaria. Se cancelaron 9 operaciones quirúrgicas (53%), 23 pruebas diagnósticas (52%) y 124 consultas externas (34%)

Los médicos denuncian que trabajan con plantillas muy ajustadas, jornadas excesivas y una fuerte sobrecarga asistencial, especialmente en una provincia envejecida y dispersa geográficamente como Soria. Entre sus principales reivindicaciones están la reducción o eliminación de las guardias obligatorias de 24 horas, una regulación específica para la profesión médica dentro del Estatuto Marco, mejoras salariales y más capacidad de conciliación familiar. También reclaman que se reconozca la singularidad de la formación y responsabilidad médica frente a otras categorías sanitarias. Los sindicatos consideran que el nuevo texto legal no soluciona problemas históricos y que incluso puede empeorar las condiciones laborales, mientras el Ministerio sostiene que la reforma introduce mejoras generales para todo el sistema sanitario.