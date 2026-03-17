La huelga de médicos suspende en Soria 740 consultas y 4 operaciones

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Tras las jornadas de paro de 2025 y las celebradas el pasado febrero, el colectivo médico vuelve a la huelga para reclamar un estatuto propio y mostrar su rechazo frontal al anteproyecto iniciado por el Ministerio de Sanidad. La Junta de Castilla y León, quien tiene las competencias en sanidad, cifró en un 24,2% el seguimiento de la movilización en Soria durante el turno de mañana.

La huelga, impulsada en todo el ámbito nacional por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y apoyada por organizaciones como SMA, Metges de Catalunya, Amyts, SME y O’MEGA, motivó que se suspendieran 511 consultas en medicina familiar y pediatría. Según los datos de la Consejería de Sanidad, la incidencia en Atención Especializada fue del 27,07%, con 36 de los 133 profesionales secundando la movilización, mientras que en Primaria fue algo menor, un 21,2%, al haber una veintena de médicos en huelga de los 94 efectivos.

En lo que respecta al número y porcentaje intervenciones quirúrgicas canceladas, en el Complejo Asistencial de Soria se elevaron a cuatro, un 31%, mientras que pruebas diagnósticas canceladas fueron nueve, el 16%. En cuanto a las consultas externas, 230 (43%) no se llegaron a realizar al ejercer el médico su derecho al paro.

En el conjunto de Castilla y León tuvo un seguimiento medio del 20%, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana. En el conjunto de centros de Sacyl, el paro alcanzó una media del 26% en Atención Hospitalaria (1.219 profesionales en huelga) y del 8% en Atención Primaria (209 en huelga).

En concreto, secundaron la huelga un total de 1.428 facultativos de los 7.128 efectivos disponibles en el turno de mañana. Por provincias, el seguimiento en Ávila fue del 7,4 %, 32 médicos en huelga; Burgos, 28,3% y 246 en huelga; León, 26,8 % y 339; Palencia, 17,9%, 70 médicos; Salamanca, 20,7%, 274 facultativos; Segovia, 13,8 %, 61; Soria, 24,2 %, 56; Valladolid, 16,1 %, 285 médicos, y Zamora, 15,2 %, 65 médicos en huelga.

Además, la jornada de huelga de los médicos en el mes de marzo tuvo un total de 6.007 consultas estimadas suspendidas de medicina familiar y pediatría en el turno de mañana, que por áreas de salud es el siguiente: Ávila, 350; Burgos, 840; León, 1.660; El Bierzo, 392; Palencia, 203; Salamanca, 854; Segovia, 133; Soria, 511; Valladolid Este, 231; Valladolid Oeste, 266, y Zamora, 567.

De la misma manera, se cancelaron 227 intervenciones quirúrgicas, 487 pruebas diagnósticas y 3.785 consultas externas programadas en el conjunto de los hospitales de la Comunidad.

Los profesionales médicos en Soria volvieron a concentrarse en la puerta del Hospital Universitario Santa Bárbara de Soria para evidenciar su protesta ante lo que manifiesta de evidente falta de negociación por falta del Ministerio de Sanidad. Seguirán haciéndolo, y además, el 20 de marzo, la manifestación se celebrará en las puertas de la Subdelegación del Gobierno de Soria, a las 18.00 horas.

Desde el comité de huelga hicieron llegar formalmente su propuesta para retomar el dialogo «de cara a la resolución del doloroso conflicto en el que nos hallamos inmersos». El colectivo convocante quiere alcanzar un pacto que dé salida a las reivindicaciones de la profesión «y poner fin a las condiciones que discriminan al colectivo médico y facultativo».

Su objetivo es un nuevo sistema de clasificación basado en los créditos universitarios, la especialización y la responsabilidad. «No se puede igualar titulaciones con diferente nivel de formación y responsabilidad». Quieren «un sistema que contemple el grado de responsabilidad sobre los procesos asistenciales de los pacientes y delimite con claridad las diferencias entre la responsabilidad del diagnóstico y tratamiento y el resto de competencias profesionales». Y por lo tanto, un cambio acorde a esa nueva clasificación en las retribuciones básicas (sueldo base, trienios, complemento de destino y extraordinarias).

Respecto a la jornada laboral la reivindicación es que sea flexible y respetando los límites de la Unión Europea, de 35 horas semanales de 8.00 a 15.00 horas, y las que superan esta jornada que se retribuyan y computando para jubilación. También descansos relacionados con las jornadas de guardia y computables como jornada. Además de limitación de las guardias localizadas.

En cuanto a la profesión médica, piden un régimen de incompatibilidades igual que el resto de los empleados públicos; reconocimiento como profesión de riesgo por la especial penosidad; pagas extraordinarias íntegras que incluyan todos los complementos; eliminación de la movilidad forzosa; ampliación de la carrera profesional con un 5º grado; establecimiento de límites en la presión asistencial, en función de los criterios que determine cada sociedad científica, y establecimiento de estudios de cargas laborales que determinen la necesidad de médicos y facultativos, en todos los puntos de atención médica.

Por último, reclaman un sistema de jubilación flexible y voluntaria entre los 60 y los 70 años; parcial para el personal estatutario. En la jubilación anticipada, «es necesario establecer un reconocimiento de la penosidad del trabajo», señala el colectivo en sus reivindicaciones, de modo que permita la jubilación anticipada sin penalizaciones.