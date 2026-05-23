La Policía Nacional reduce las infracciones penales en Soria durante el primer cuatrimestre y mejora el esclarecimiento de delitos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Policía Nacional redujo el número total de infracciones penales en Soria capital durante el primer cuatrimestre de 2026 y aumentó el esclarecimiento de delitos, las detenciones y la actividad policial. Así se puso de manifiesto en la Comisión de Asistencia presidida por el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, donde se analizó el informe de actividad de la Comisaría Provincial.

El balance presentado por el comisario jefe provincial de la Policía Nacional en Soria, Luis Jiménez de Mingo, destaca de forma especial el descenso de los delitos leves, un indicador relevante para medir la seguridad cotidiana en la ciudad y la eficacia de la presencia policial en la vía pública. La Comisaría Provincial mantiene como objetivo prioritario la mejora de los niveles de seguridad ciudadana en la capital soriana mediante una labor preventiva centrada en las zonas de ocio, el entorno escolar, las áreas comerciales y los eventos deportivos, trasladaron en un comunicado recogido por Ical.

“La Policía Nacional mantiene en Soria una labor cercana, preventiva y eficaz, que se traduce en mejores datos de seguridad, más delitos esclarecidos y una respuesta más adaptada a las nuevas necesidades de la ciudadanía”, afirmó Latorre, quien también destacó la importancia de "combinar presencia policial en la calle, atención especializada a las víctimas y modernización tecnológica para anticipar las nuevas formas de delincuencia”.

El informe de la Comisaría Provincial recoge la continuidad de los dispositivos de control destinados a prevenir el consumo de sustancias estupefacientes y la posesión de armas. Esta actividad se mantiene como una de las “líneas principales” de trabajo en aquellos espacios y franjas horarias que requieren mayor atención preventiva por parte de la Policía Nacional. Se ha constatado, por otra parte, una “línea ascendente” en la denuncia de casos de violencia de género.

La ciberdelincuencia sigue como uno de los principales retos operativos. La Comisaría pretende mantener los buenos niveles de esclarecimiento de los delitos cometidos por medios tecnológicos y potenciar el Grupo de Delitos Tecnológicos mediante más medios técnicos y formación continua para sus integrantes. Este grupo investiga estafas, fraudes en Internet, suplantaciones de identidad y otros delitos digitales que afectan a ciudadanos de todas las edades.

La atención a las víctimas continúa como “otra prioridad” de la Policía Nacional en Soria. El informe incide en la necesidad de prestar una “respuesta eficaz y profesional” a todas las víctimas de delitos, de forma especial a menores, mujeres víctimas de violencia de género y víctimas de violencia sexual. Esta labor exige “coordinación entre unidades policiales especializadas, servicios públicos y recursos asistenciales”, apuntaron.

Visitas guiadas de escolares

Entre las novedades más destacadas del informe se sitúa en el ámbito de la participación ciudadana. Por primera vez, la Comisaría Provincial ha comenzado a recibir visitas guiadas de alumnos de centros educativos de Primaria que lo solicitan dentro del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos.

La iniciativa busca acercar la Policía Nacional a los escolares, explicar su labor diaria y fomentar una relación de confianza desde edades tempranas. Los centros participantes han valorado la actividad de forma muy positiva.

También por primera vez, la Comisaría Provincial acoge prácticas académicas externas de una alumna universitaria, de acuerdo al protocolo establecido por la Dirección General de la Policía. Esta incorporación permite acercar la actividad policial a la formación universitaria y favorece el conocimiento directo del funcionamiento de un servicio público esencial.