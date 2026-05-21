Dos conatos de incendio en la pelusa de chopo activan a los bomberos en Almazán

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Los Bomberos de la Diputación de Soria del parque de Almazán han tenido una tarde de jueves 'entretenida' al tener que atender dos conatos de incendio en la pelusa de chopo acumulada en las zonas verdes cerca del Duero. Según señalan fuentes de la institución, la primera llamada se ha recibido a las 17.23 horas desde el 112 alertando de un conato de incendio debido a los vilanos acumulados en la zona del parque de la Arboleda.

Hasta el lugar indicado se han desplazado un BFP1 y tres bomberos. En total se ha quemado una superficie de unos 50 metros cuadrados. Pero la salida no ha terminado ahí.

Seguidamente la Policía Local de Almazán, que se encontraba en el lugar, ha alertado de que en la zona del estanque al otro lado del puente había otro fuego. Tras la extinción del primer foco los bomberos han procedido a repostar agua en el parque en el BFP1 y han aprovechado para coger el BFP2. Han acudido 2 efectivos rápidamente al segundo foco. Se han quemado otros 50 metros cuadrados. Tras humedecer bien la zona se ha regresado al parque provincial a las 19.22 horas.

Desde la Diputación se ha pedido mucha precaución por la gran cantidad de pelusa de chopo acumulada en las riberas y su fácil ignición. Cabe recordar que es un combustible por el que se propaga el fuego a gran velocidad.